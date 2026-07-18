إسرائيل تفتح قواعدها العسكرية لطائرات التزود بالوقود الأمريكية بدلا من بن غوريون

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على استقبال طائرات أمريكية إضافية للتزود بالوقود داخل قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار بن غوريون.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار اتُّخذ لأسباب تشغيلية وعملياتية، ولتقليل تأثير وجود الطائرات العسكرية على حركة الطيران المدني في مطار بن غوريون.

ونقل الصحفي في هيئة البث الإسرائيلية إيتاي بلومينتال عن الجيش الإسرائيلي قوله إن استقبال الطائرات في القواعد العسكرية أصبح ممكنا بعد تحضيرات مسبقة وتنسيق مع الجانب الأمريكي.

وأضاف أن الولايات المتحدة قررت بعد تغيير تقديراتها للوضع في المنطقة إرسال طائرات إضافية للتزود بالوقود إلى جانب الطائرات الموجودة في إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تسهيل الانتشار الأمريكي مع الحفاظ على احتياجات الطيران المدني.

انتشار عسكري واسع

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت الجمعة أن نحو 10 طائرات أمريكية للتزود بالوقود يُتوقع وصولها إلى إسرائيل خلال يومين، لتنضم إلى عشرات الطائرات التي وصلت في وقت سابق، ضمن تسريع الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة.

وتحدثت الصحيفة قبل أيام عن وجود 33 طائرة أمريكية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون، تشغل مساحات تستخدمها الطائرات المدنية.

وأشارت إلى أن الجانبين اتفقا في وقت سابق على إبقاء 20 طائرة فقط في المطار، لتقوم واشنطن بنقل عدد من الطائرات الأخرى إلى دول أوروبية.

خلاف بشأن بن غوريون

ويأتي الاتفاق الجديد بعد أيام من خلاف بين الجانبين بشأن هبوط طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت الأربعاء الماضي برفع القيود المفروضة على هبوط هذه الطائرات، عقب احتجاج أمريكي على قرار الحد من أعدادها في المطار.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" سابقا أن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اعترضت لدى الجيش الإسرائيلي على قرار منع هبوط مزيد من الطائرات في المطار، بعد تجميد خطة لتوفير أماكن لها بهدف تخصيص مساحات إضافية للطائرات المدنية خلال موسم السفر الصيفي.

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وتأتي زيادة انتشار طائرات التزود بالوقود في ظل تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، عقب انهيار وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان في يونيو/حزيران الماضي بوساطة قطرية وباكستانية.