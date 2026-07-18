أثناء وجودهم داخل مطعم.. مقتل وإصابة 8 جنود في هجوم شرقي اليمن

قُتل وأُصيب 8 من منتسبي قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية في هجوم شنه مسلحون بمديرية رماه الصحراوية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وذكرت قوات درع الوطن -في بيان لها- أن 5 من أفراد اللواء الرابع قُتلوا، في حين أُصيب 3 آخرون في أثناء وجودهم في أحد المطاعم بالمديرية، وذلك إثر "هجوم غادِر نفذته عناصر خارجة عن النظام والقانون".

وأكدت أن هذه "الجريمة لن تمر دون حساب"، مشيرة إلى أنها ستواصل -بالتنسيق مع الجهات المختصة- ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وشددت على أن الهجوم لن يثني وحداتها عن أداء واجبها في حماية الوطن وحفظ أمنه واستقراره، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى اللحظة.

وتأتي الحادثة في حضرموت التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها مطلع العام الجاري، بعد مواجهات خاضتها القوات الحكومية -بينها "درع الوطن" بإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية- مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في إطار مساعٍ لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وفي التاسع من يناير/كانون الثاني 2026، أعلن المجلس الانتقالي حل نفسه وجميع هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، وذلك بعد فشله في السيطرة القسرية على المحافظات الجنوبية اليمنية لفصلها عن باقي اليمن.

وتتزامن العملية مع اتخاذ القوات الحكومية تدابير مشددة لمحاربة ما تصفها بعصابات التهريب في الطرق الصحراوية بمحافظات حضرموت والجوف والمهرة.

وتشكلت "درع الوطن" عام 2023 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.