وفد سوري يبحث في طوكيو التعاون في إعادة الإعمار

بحث وفد حكومي سوري في طوكيو، أمس الخميس "التعاون مع شركات يابانية في إعادة الإعمار والتنمية الحضرية وتأهيل البنية التحتية" بحسب بيان لمحافظة حلب.

وعرض الوفد، الذي ترأسه معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري، في فعالية نظمتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، أولويات سوريا في مجالات الإسكان واستعادة الخدمات العامة.

كما عرض الوفد السوري "الاستراتيجية الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية 2026–2035، وآليات تمويلها، بما فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب فرص التعاون في إدارة النفايات والتدريب المهني والتعاون الفني".

تجربة طوكيو

وأضاف البيان أن الوفد السوري زار مشروع "مبنى موري" في طوكيو، واطلع على تجربة المدينة في التخطيط الحضري وشبكات النقل، ودور القطاع الخاص في إعادة التطوير، وبحث آليات التعامل مع الملكيات الخاصة وإعادة تنظيم الأراضي ضمن مشاريع إعادة الإعمار.

وعقد الجانبان جلسة في مقر "جايكا"، جرى خلالها استعراض أبرز الاحتياجات والمشاريع ذات الأولوية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، ولا سيما في حلب ودمشق وعدد من المدن السورية.

وزار وفد حكومي سوري هيروشيما، بداية يوليو/ تموز الحالي، لـ"الاطلاع على تجربتها في إعادة الإعمار بعد القصف الذري، في إطار استكمال برنامج الزيارة الرسمية إلى اليابان"

واستمع الوفد حينها، إلى عرض في بلدية هيروشيما تناول مسار إعادة إعمار المدينة، والتخطيط العمراني، والتشريعات التي دعمت تحولها إلى نموذج عالمي للتنمية، وفق بيان وزارة الأشغال والإسكان السورية.