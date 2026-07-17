"نبضنا واحد".. جهود تطوعية لإجراء 600 عملية جراحية في 9 محافظات سورية

تواصل الجمعية الطبية السورية الألمانية، إجراء عمليات جراحية في عدة محافظات سورية، ضمن حملة "نبضنا واحد" التطوعية، التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة الصحة السورية، وتستهدف إجراء مئات العمليات الجراحية في 9 محافظات.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية الطبية السورية الألمانية رافض الرمضان إن الفرق الطبية المشاركة في الحملة، تعمل خلال هذه الأيام في مدينة حلب ضمن فعاليات حملة "حلب ست الكل"، مشيرا في حديثه لـ "سوريا الآن" إلى أن العمليات التي تجريها الفرق الطبية في المستشفى الجامعي بحلب تتركز حاليا على بعض أمراض القلب.

70 طبيبا و600 عملية

وكانت أعمال حملة "نبضنا واحد" الطبية التطوعية لصيف عام 2026، انطلقت قبل نحو أسبوع بإشراف وزارة الصحة السورية، وبالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الألمانية ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية.

وتستهدف الحملة 9 محافظات سورية، بحسب وزارة الصحة السورية، وتشمل إجراء أكثر من 600 عملية جراحية وتداخلية، إلى جانب تنظيم 10 ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، بمشاركة أكثر من 70 طبيبا وطبيبة من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى فريق من المساعدين الطبيين.

وبحسب الوزارة، فإن الاختصاصات المشاركة في الحملة تشمل "الجراحة العامة، والقلبية، والقلبية التداخلية، والجراحة الوعائية والعظمية والبولية، إلى جانب مساعدين طبيين في "الجراحة الفكية والعينية والأذنية والعصبية والداخلية الهضمية والداخلية العصبية".

اختصاصات متعددة

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية الطبية السورية الألمانية رافض الرمضان أن الفرق الطبية توجد حاليا في مدينة حلب، حيث يجري العمل في المستشفى الجامعي بحلب لإجراء تداخلات شريانية معقدة، بالإضافة إلى زراعة البطاريات.

وأشار الرمضان إلى أن الحملة انطلقت فعليا مع بداية عام 2026، و"تم حتى الآن إنجاز أعداد جيدة من العمليات، مع تركيز خاص خلال الفترة الحالية على حملة نبضنا واحد" التي تشهد نشاطا مكثفا في حلب، مع امتداد فعالياتها إلى محافظات أخرى.

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ولفت إلى أن الاختصاصات لا تقتصر على الجراحة القلبية فحسب، بل تشمل جراحة الأعصاب، والجراحة العظمية.

تستهدف محدودي الدخل

وأكد الرمضان أن الحملة تركز بشكل خاص على المرضى الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف الباهظة لهذه الإجراءات، مشيرا إلى أن الفرق الطبية غير قادرة على تغطية جميع الحالات نظرا للأعداد الكبيرة من المرضى وانتشار الفقر بشكل واسع.

وأضاف أن العمل مستمر، ومن المتوقع قريبا توسيع نطاق الحملة ليشمل جراحة القلب وغيرها من الاختصاصات.

وسبق أن أطلقت وزارة الصحة السورية، في أغسطس/آب 2025، بالتعاون مع المنظمات ذاتها، نسخة سابقة من حملة "نبضنا واحد"، شملت إعادة تأهيل أقسام طبية وتقديم مساعدات للقطاع الطبي في عدة محافظات سورية، أبرزها حلب ودمشق.

وفي صيف عام 2025، أطلقت وزارة الصحة السورية بالتعاون مع عدد من المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية حملة "شفاء 2″، هدفت إلى إجراء أكثر من ألف عملية جراحية مجانية في عدة محافظات سورية، بمشاركة نحو 130 طبيبا من داخل سوريا وخارجها، لا سيما من الأطباء السوريين المغتربين في أوروبا.