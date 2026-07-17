من زاباروجيا إلى بيلغورود.. روسيا وأوكرانيا تواصلان تبادل الهجمات

تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا -أمس الخميس- هجمات استهدفت مناطق مدنية في بلدات ومدن يقع كثير منها على خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.

وقال حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف -في منشور على تطبيق تلغرام- إن هجوما بقنبلة روسية موجهة على هذه المدينة -الواقعة جنوب شرق أوكرانيا- أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وحسب وكالة رويترز، وثقت لقطات تلفزيونية فرق الإطفاء وهي تُخمد بقايا حرائق وتبحث عن ضحايا بين أنقاض ‌أبنية مدمرة في المدينة، التي تعرضت لهجمات مكثفة في الأسابيع القليلة الماضية.

واستهدفت صواريخ روسية ميناء أوديسا على البحر الأسود أيضا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، إلى جانب إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

ومن مكان الحادث، أكد أولكسندر فيلاتوف -نائب رئيس بلدية دونيتسك الأوكرانية- وقوع الضربة الصاروخية وسقوط ضحايا، في حين ذكر مسؤولون آخرون إصابة 8 أشخاص -بينهم طفلان- بجروح متفاوتة.

كما أشار المسؤولون إلى أن الضربات الأخيرة ألحقت أضرارا بمبانٍ سكنية ومؤسسة دينية وروضة أطفال ومركبات، إضافة إلى بنية تحتية مدنية أخرى.

استهداف خاركيف ودونيتسك

وذكرت أجهزة الطوارئ أن هجوما بطائرات مسيّرة روسية أسفر عن مقتل شخص خارج مدينة خاركيف، بالقرب من المنطقة الحدودية المحاذية لروسيا.

كذلك، شنت طائرات مسيرة روسية هجوما بالقرب من مدينة كوبيانسك شرقي أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وفي منطقة دونيتسك، قال حاكمها فاديم فيلاشكين إن شخصا لقي حتفه، فيما أُصيب 5 آخرون بالقرب من كراماتورسك، وهي إحدى "المدن المحصنة" الواقعة على خط المواجهة مع موسكو، والتي عززت أوكرانيا دفاعاتها فيها.

هجمات أوكرانية

وعلى الجانب الآخر من الحدود، أفاد مسؤولون في منطقة بيلغورود الروسية بمقتل شخص إثر قصف أوكراني على بلدة قريبة من خط الحدود بين البلدين.

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وقال حاكم دونيتسك الموالي لروسيا دينيس بوشيلين إن شخصا ‌قُتل ‌في منطقة واقعة تحت سيطرة القوات الروسية.

تبادل رفات جنود

نقلت وسائل إعلام ‌رسمية روسية أن موسكو وكييف نفذتا -أمس الخميس- عملية تبادل لرفات جنود تسلمت روسيا بموجبها 31 جثة، مقابل تسليمها 501 جثة إلى الجانب الأوكراني. ويُجري الطرفان ‌عمليات تبادل مماثلة بين الحين والآخر في خضم الحرب المندلعة منذ فبراير/شباط 2022.

وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تتصاعد وتيرة الضربات بين الجانبين منذ عدة أشهر، مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا المدنيين وتدمير في البنى التحتية.

ويعدّ شهر يونيو/حزيران الماضي أكثر الشهور دموية على المدنيين في أوكرانيا منذ أبريل/نيسان 2022، وفقا للأمم المتحدة.