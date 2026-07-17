إسطنبول – لا يقتصر إحياء تركيا للذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 على المراسم الرسمية والفعاليات الشعبية التي تعم مختلف الولايات، بل تمتد إلى مشروع أوسع يتمثل في توثيق تلك الليلة داخل متاحف متخصصة، توثق رواية الأحداث للأجيال والزوار.

وخلال جولة ضمن برنامج الإعلام الدولي الذي نظمته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اطلع صحفيون وإعلاميون من دول عدة على اثنين من أبرز هذه المتاحف، هما متحف "15 تموز للديمقراطية" في أنقرة، ومتحف "ذاكرة 15 تموز" في إسطنبول، واللذين يعتمدان على تقنيات العرض التفاعلي والوثائق والشهادات بالإضافة إلى مقتنيات وصور تتعلق بتلك الليلة وما رافقها.

فالمتحف الواقع في كهرمان قازان شمال غربي أنقرة، افتتح في 16 يوليو/تموز 2019، بهدف إبقاء ذاكرة المحاولة الانقلابية حية، ونقل تفاصيلها إلى الأجيال القادمة بوصفها محطة مفصلية في التاريخ التركي الحديث.

وعبر مساحة إجمالية تبلغ 7635 مترا مربعا، يضم المتحف قاعات عرض دائمة ومؤقتة، وقاعة مؤتمرات تتسع للمئات، وورشا تعليمية للأطفال، إلى جانب مرافق ثقافية وخدمية.

ويبدأ مسار الزيارة بتركيب فني يجسد آثار ليلة الانقلاب، قبل أن ينتقل الزائر إلى خط زمني يوثق تطورات الأحداث لحظة بلحظة منذ بدايتها، مدعوما بصور ووثائق ومؤثرات صوتية تمنح الزائر إحساسا بمحاكاة الوقائع.

كما تخصص قاعات المتحف مساحة واسعة لما شهدته المنطقة، التي كانت إحدى أبرز ساحات المواجهة مع الانقلابيين، من خلال صور أرشيفية وشهادات مصورة.

كما يضم المتحف شاشة تفاعلية تعرض المكالمة التي أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان عبر تطبيق "فيس تايم" ليلة الانقلاب، والتي دعا فيها المواطنين إلى النزول للشوارع، في لحظة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها نقطة تحول في مسار الأحداث.

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وتعرض قاعات أخرى صور جميع ضحايا المحاولة الانقلابية في أنحاء تركيا، بينما يختتم الزائر جولته بعرض مرئي يستعرض مسيرة الدولة ومشروعاتها التنموية.

ذاكرة تتجاوز ليلة الانقلاب

وفي إسطنبول، افتتح متحف "ذاكرة 15 تموز" أبوابه في الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية، ليكون فضاء يهدف إلى ترسيخ الذاكرة الجماعية حول أحداث 15 يوليو/تموز.

ولا يقتصر المتحف على توثيق وقائع ليلة 15 يوليو/تموز، بل يضعها ضمن سياق تاريخي أوسع، من خلال استعراض "تاريخ الانقلابات العسكرية والوصاية السياسية والتدخلات الاستعمارية في تركيا والعالم"، مقدما سردية تربط بين محاولة الانقلاب عام 2016 وتجارب تاريخية مشابهة.

ويعتمد المتحف على عروض سمعية وبصرية، ووثائق أرشيفية، وشهادات حية، ما يجعله محطة رئيسية للباحثين والزوار.

وتعكس هذه المتاحف اهتمام تركيا بتحويل ذكرى 15 يوليو/تموز من مناسبة سنوية إلى ذاكرة مؤسسية دائمة، لا تقتصر على إحياء الذكرى في كل عام، بل تستمر عبر التوثيق والعرض والتعليم، بوصفها جزءا من التاريخ المعاصر للبلاد.