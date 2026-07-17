للمرة الثانية.. الأهالي يقطعون طريقا أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا

أعاد أهالٍ في ريف درعا الغربي، اليوم الجمعة، قطع الطريق الرابط بين قريتي عابدين والعارضة، الذي تستخدمه القوات الإسرائيلية خلال توغلاتها في المنطقة انطلاقاً من ثكنة "الجزيرة".

وأفاد مراسل "سوريا الآن" بأن الأهالي قطعوا الطريق بالحجارة، للمرة الثانية خلال أيام، بعد محاولات من جيش الاحتلال لإعادة افتتاحه، في خطوة شعبية لمنع عمليات التوغل البرية المتكررة في المنطقة.

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، صباح اليوم، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 4 آليات عسكرية وجرافة توغلت في قرية عابدين وأزالت حجارة كانت تغلق الطريق المؤدي إلى منطقة العارضة، حيث تقيم قوات الاحتلال حاجزاً مؤقتاً بشكل متكرر، بالتزامن مع إطلاق الرصاص باتجاه منازل المدنيين في المنطقة.

وانطلقت القوات الإسرائيلية قبل توغلها، من ثكنة الجزيرة الواقعة على أطراف قرية معرية، والتي تحتلها منذ نهاية عام 2024، وتُعد القاعدة الوحيدة لها في محافظة درعا، بحسب "سانا".

وقالت الوكالة إن "طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من مجموعة من الأهالي كانوا يحاولون إغلاق طريق معرية ـ عابدين بالحجارة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار مادية".

وسبق أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرشاشات، منتصف ليلة الخميس، منازل المدنيين في قرية معرية، وفق ما أفاد مراسل "سوريا الآن".

وفي الوقت الذي تدين فيه سوريا التوغلات الإسرائيلية وخرق اتفاق فض الاشتباك عام 1974، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اتصال مع نظيره الأمريكي الأربعاء، إصرار إسرائيل على البقاء في المناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان.