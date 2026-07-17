"لكل طفل أسرة".. فعالية لتعميم ثقافة الاحتضان ورعاية أطفال الحرب في سوريا

في خطوة تهدف إلى تعميم ثقافة "احتضان الأطفال"، عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فعالية حملت عنوان "لكل طفل أسرة"، وذلك في مجمع "لحن الحياة" بريف دمشق، ضمن مساع حثيثة لتوسيع مظلة الرعاية البديلة لآلاف الأطفال السوريين الذين فقدوا معيلهم خلال سنوات الحرب السورية.

وشهدت الفعالية التي نُظّمت أول أمس الأربعاء، مشاركة لافتة لأمهات بديلات قدّمن تجاربهن الإنسانية مع أطفال احتضنّهم، إلى جانب شباب تحدثوا عن حياتهم داخل أسر احتضنتهم، في مشهد عبّر عن تحول اجتماعي تدعمه رؤية رسمية تصف الاحتضان بأنه "استثمار حقيقي في مستقبل البلاد".

"الاحتضان هدف إستراتيجي"

وفي حديثه لمراسل "سوريا الآن"، أوضح معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بهجت الحجار أن الفعالية تأتي في إطار أولويات الوزارة المتعلقة بحماية الطفل، مشيرا إلى أن "الأطفال السوريين دفعوا ثمنا باهظا خلال الحرب التي استهدفت الإنسان السوري".

وأضاف: "اليوم يستحق هؤلاء الأطفال فرصة جديدة تبدأ من الرعاية التي نشرف عليها، لكننا نطمح أن تكون هذه الرعاية أسرية وبديلة".

وأكد الحجار أن القانون السوري لا يعترف بمؤسسة التبني، لكن مفهوم "الاحتضان والرعاية البديلة" هدف إستراتيجي في سوريا.

ومن شروط الرعاية التي تحدث عنها الحجار، أن "يكون الوالدان سوريين، ويقيمان داخل الأراضي السورية، ولديهما ملاءة مالية مقبولة لتوفر حياة كريمة للطفل، وأن يكونا صحيحين جسديا".

قصص إنسانية

ومن بين المشاركات، روت السيدة ميادة قبلان، التي احتضنت طفلا يدعى "أحمد" وأطلقت عليه عائلتها كنية "أبو حسان"، لـ"سوريا الآن"، أنها شعرت بالبركة والسعادة تغمران حياتها منذ لحظة دخوله إلى العائلة، قائلة: "نسينا التعب والعناء، دخل أحمد فدخلت معه الفرحة وفتحت لنا أبواب الخير".

من جهتها، عبّرت السيدة حنان سالم، وهي إحدى الحاضرات، عن شكرها لكل أم بديلة خاضت هذه التجربة، مشيدة بفرصة الاستماع إلى قصصهن الملهمة خلال الفعالية.

بدورها، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في كلمتها على أن الحكومة، عبر الوزارة، تسعى إلى تأسيس مفهوم الاحتضان وتثبيته مجتمعيا، مشيرة إلى أن ذلك بالتشارك مع منظمات المجتمع المدني.

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وخاطبت الوزيرة الأطفال، وفق ما بثت معرفات الوزارة، قائلة: "ربما لا نستطيع تعويضكم عما فقدتموه، لكننا نؤكد لكم أن وطنكم لن يتخلى عنكم أبدا، لأنكم أولاده".