قطر تدين بـ"أشد العبارات" الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إيران على أراضي الدولة، وعلى أراضي كل من الأردن والبحرين والكويت، معتبرة إياها انتهاكا لسيادة الدول المستهدفة.

وقالت الخارجية -في بيان- إن استمرار هذه الاعتداءات يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما حمّلت الخارجية القطرية إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب.

وأكدت أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مجددة في الوقت نفسه تضامن دولة قطر الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

العودة إلى الحوار

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية، والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعية إلى الامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

واستهدفت إيران، في وقت سابق من اليوم الجمعة، كلا من قطر والأردن والكويت والبحرين بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، في حين أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض.

وتأتي هجمات إيران على دول المنطقة في سياق ما تقول إنه رد على هجمات أمريكية، الجمعة، على "البنية التحتية" في أراضيها.

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) -في بيان على منصة إكس- إنها "أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة السادسة على التوالي، بهدف زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".

ووقّعت واشنطن وطهران، في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، بوساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في الثامن من يوليو/تموز الجاري، انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.