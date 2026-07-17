"علّمنا عليهم".. مشاهد تكشف تكتيكات القسام بالكمائن الهندسية بغزة

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تفاصيل لتكتيكات عسكرية مبتكرة استخدمها مقاتلوها في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، شملت إعادة تفعيل ذخائر إسرائيلية غير منفجرة وتوظيف الركام في الكمائن الهندسية، جاء ذلك في مقطع مرئي جديد نعت فيه الشهيد مهيار ناصر، نائب قائد فصيل في كتيبة بيت حانون التابعة للقسام.

تكتيكات هندسية

أظهرت المشاهد المصورة التي بثتها القسام قدرة المقاتلين على تكييف المعركة مع ظروف الدمار الشامل الذي لحق بمدينة بيت حانون أقصى شمالي قطاع غزة، وبرز في التسجيل لجوء مقاتلي النخبة إلى تكتيكات هندسية معقدة، من أبرزها جمع القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي سقطت على الأحياء السكنية ولم تنفجر، حيث ظهر المقاتلون وهم يعيدون تفخيخها وتفعيلها لتحويلها إلى عبوات ناسفة تُستخدم ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة.

ووثق المقطع الاستغلال التكتيكي لأكوام الركام المتناثرة؛ إذ استخدمها المقاتلون كغطاء للتمويه والتنقل فوق الأرض للوصول إلى نقاط تمركز الجنود الإسرائيليين، ومن خلال هذه التحركات، تمكن المقاتلون من توجيه ضربات دقيقة باستخدام القذائف المضادة للدروع والأفراد، إلى جانب خوض اشتباكات مباشرة بالأسلحة النارية الخفيفة.

وفي مشهد يعكس نجاح هذه الكمائن وتأثيرها المباشر، ظهر الشهيد مهيار ناصر داخل أحد الأنفاق عقب تنفيذه هجوما ناجحا، قائلا لرفاقه: "علّمنا عليها اليوم، الجنود يصرخون فوق".

سيرة مقاتل

سلط الإصدار المرئي الضوء على مسيرة الشهيد مهيار ناصر، الذي كان يشغل رتبة "نائب قائد فصيل" في كتيبة بيت حانون، وتضمن المقطع مشاهد لتدريبات عسكرية مكثفة خضع لها ناصر في مواقع المقاومة شمالي القطاع قبل اندلاع معركة "طوفان الأقصى"، بالإضافة إلى توثيق لمهام مقاتلي النخبة في القتال والتنقل عبر شبكات الأنفاق.

واستعرضت اللقطات تفاصيل الحياة اليومية والصمود داخل الأنفاق على مدار أشهر المعارك البرية القاسية، كما تضمن الفيديو تسجيلاً لوصية الشهيد ناصر، التي قال فيها: "أقدم روحي رخيصة في سبيل الله، ومن أجل فلسطين الحبيبة، ووفاء للدماء الطاهرة التي ما زالت تعطر ترابنا المقدس، واستكمالا على طريق إخواننا الذين سبقونا"، وقد ارتقى ناصر شهيدا في أواخر عام 2024 خلال اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في شمال القطاع.

وأوضحت المشاهد أن جميع المقاتلين الذين ظهرت وجوههم مكشوفة في هذا التسجيل قد استشهدوا بعد خوضهم مواجهات ضارية، تمكنوا خلالها من إيقاع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح في محور بيت حانون، وهي منطقة حدودية تعرضت معظم منازلها وبنيتها التحتية لدمار شبه كامل.

إعلان

وتُعد "أقمار الطوفان" سلسلة من الإصدارات المرئية التي تنتجها وتبثها كتائب القسام، وتهدف هذه السلسلة إلى توثيق مسيرة وتضحيات قادتها الميدانيين ومقاتليها الذين ارتقوا خلال معركة "طوفان الأقصى" والمواجهات العسكرية في قطاع غزة منذ أواخر عام 2023.