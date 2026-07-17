رويترز: مسلحون يقتحمون ناقلة كيماويات قرب سواحل اليمن

اقتحم مسلحون، الجمعة، ناقلة المنتجات الكيميائية "أسانا" أثناء إبحارها في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة، التي لم يتأكد العلم الذي ترفعه، حددت أن ميناء بوصاصو ‌الصومالي ⁠هو وجهتها التالية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن أشخاصا غير مصرح ‌لهم صعدوا إلى متن سفينة في أثناء عبورها شرقا في خليج عدن، على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي ميناء المكلا اليمني.

ولم تكشف المصادر هوية المسلحين الذين صعدوا إلى متن الناقلة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، فيما لم تتضح دوافع الاقتحام أو مصير السفينة وطاقمها.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه المياه المحيطة باليمن، ولا سيما خليج عدن والبحر الأحمر، تصاعدا في المخاطر الأمنية، مع تكرار حوادث استهداف السفن التجارية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ويُعد خليج عدن أحد أهم الممرات البحرية العالمية التي تربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي عبر مضيق باب المندب.

وارتبط المشهد الأمني في السواحل اليمنية بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، ولاحقا بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.