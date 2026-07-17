ترمب يرفع السرية عن تدخلات صينية في نظام الانتخابات الأمريكية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية، معلنا رفع السرية عن معلومات تكشف تدخلات صينية.

وقال ترمب في خطابه للشعب الأمريكي من البيت الأبيض إنه "لا يمكن لأي دولة أن تكون عظيمة ما لم تكن انتخاباتها نزيهة"، مؤكدا إن إدارته تسعى لبناء "منظومة انتخابية آمنة تجعل الغش والتدخل فيها أمرا مستحيلا".

وحدد الرئيس الأمريكي الليلة موعدا لرفع السرية عن "معلومات استخباراتية حاسمة" ونشرها للعلن، مؤكدا أنها تكشف عن ثغرات صادمة في البنية التحتية للنظام الانتخابي الأمريكي.

وأوضح ترمب أن الوثائق السرية تكشف عن "معرفة الحكومة المسبقة بهشاشة أنظمة التصويت الإلكتروني وسهولة اختراقها من الخصوم".

تدخلات أجنبية

ولفت ترمب إلى أن الأدلة المتوفرة تثبت تعرض نظام الانتخابات الأمريكي للاختراق والتدخل الأجنبي "بمستويات خطيرة لم يسبق لها مثيل"، وأنه "تم التكتم لسنوات" على هذه المعلومات الاستخبارية.

وقال الرئيس الأمريكي إن "تقييمات الاستخبارات تؤكد قدرة روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وجماعات غير حكومية على اختراق بنيتنا الانتخابية".

وفي هذا السياق، ذكر ترمب أن الوثائق كشفت إقدام الصين على "أكبر عملية اختراق وسرقة لبيانات الانتخابات في التاريخ" في عام 2020، حيث عملت منذ منتصف عام 2018 على التأثير بانتخابات التجديد النصفي والانتخابات الرئاسية لعام 2020، على حد تعبيره.

أما عن كيفية قيام الصين بذلك، فقال إن "بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين الأمريكيين المقرصنة وتوظيفها في أنشطة تخريبية"، مؤكدا أن الوثائق تكشف عن "تورط عناصر في الدولة العميقة داخل وكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني".

تورط مؤسسات الدولة

وحول اتهاماته بتورط إدارة سلفه جو بايدن في هذه المسألة، تحدث ترمب عن حصوله على اعتراف من مسؤولة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) "بإدارتها حكومة ظل لمنع تسريب تقارير التدخل الصيني إلى الصحافة الحرة".

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كما كشف عن حصوله على تأكيدات من قادة وكالات الاستخبارات الكبرى، الذين قاموا بمراجعة نتائج التحقيقات شخصيا حسب زعمه، حول صحة ومصداقية الوثائق المنشورة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي إن " تقارير الاستخبارات تؤكد أن سياسة الحزب الشيوعي الصيني منذ 2018 قضت بدعم أي طرف معارض لدفعي للاستقالة"، مشيرا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حصل على معلومات استخباراتية خام عام 2020 تظهر "محاولة صينية لتصنيع بطاقات اقتراع غير قانونية لصالح بايدن".