سوريا.. إحباط تهريب مليون و300 ألف حبة كبتاغون في حمص

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، اليوم الجمعة "ضبط مليون و300 ألف حبة كبتاغون، خلال إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى خارج البلاد".

وقالت الإدارة التابعة للداخلية السورية، إنها "نفذت عملية أمنية في محافظة حمص، بعد رصد ومتابعة دقيقة"، مضيفة أن العملية "أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤول عن الشحنة، ‏‏وضبط الحبوب المخدرة التي كانت مخبأة داخل دلاء بلاستيكية بقصد التمويه".‏

"سوريا دون مخدرات"

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن بلاده "ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها"، مضيفا أن "أولوياتنا إعلان حرب شاملة على هذه الآفة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها".

جاء كلام الشرع مع إطلاق وزارتي الداخلية والصحة نهاية الشهر الماضي "الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان".

وشهدت الفعالية التي حملت عنوان "سوريا دون مخدرات" عرضا لجهود الحكومة السورية الجديدة بهذا الخصوص، حيث أعلنت الداخلية عن تفكيك 17 معملا لتصنيع الكبتاغون، وضبط 20 مستودعا للتخزين، بالإضافة إلى تفكيك 90 شبكة تهريب.

وشملت الحصيلة الإجمالية للمضبوطات المحجوزة 697 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب ضبط 221 طنا من المواد الأولية اللازمة للتصنيع، وكميات أخرى من الحشيش، والكريستال، والأدوية المخدرة، والكوكايين، والهيروين.

وكانت سوريا قد تحولت في السنوات الأخيرة قبل سقوط نظام الأسد، إلى واحدة من أشهر دول العالم بتصنيع وتصدير المواد المخدرة، وحبوب الكبتاغون، عن طريق شبكات مدعومة من النظام المخلوع.