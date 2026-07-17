تاكر كارلسون: ترمب قائد ضعيف ولو كان فانس رئيسا لما دخلنا حربا مع إيران

قال الإعلامي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون إن الولايات المتحدة لم تكن لتدخل في حرب مع إيران لو كان جيه دي فانس نائب الرئيس يتولى الرئاسة، معتبرا أن الحرب كشفت خضوع السياسة الخارجية الأمريكية لنفوذ إسرائيلي واسع.

وأضاف كارلسون، في مقابلة مع بلومبيرغ نُشرت الجمعة، أنه يستبعد أن يدافع فانس عن خوض حربين مع إيران بسبب ما وصفه بـ"برنامج نووي وهمي"، مشيرا إلى أنه يراه شخصية قادرة على تقريب سياسات الحزب الجمهوري من توجهات قاعدته الانتخابية.

وتأتي تصريحات كارلسون بعد يوم من مقابلة مطولة أجراها فانس مع الإعلامي جو روغان، اتهم خلالها إسرائيل بمحاولة التأثير في الرأي العام الأمريكي لإفشال الجهود الدبلوماسية مع إيران وإطالة أمد الحرب.

وقال فانس إنه تعرض لهجمات شخصية مدفوعة من جهات إسرائيلية بسبب دوره في المحادثات. وأضاف أنه لا يعترض على محاولات الدول التأثير في السياسة الأمريكية، لكنه يشعر بالقلق "عندما تنجح هذه الضغوط في تغيير القرارات بما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة".

اتهامات لإسرائيل

وخلال مقابلة بلومبرغ، شن كارلسون هجوما حادا على سياسة الرئيس الأمركي دونالد ترمب، قائلا إن الرئيس سمح للحكومة الأمريكية بأن "تُقاد بالكامل" من جانب إسرائيل، وهو ما ألحق ضررا بالغا بالولايات المتحدة.

ورغم اتهامه إسرائيل بالضغط على الإدارة الأمريكية، حمّل كارلسون ترمب المسؤولية النهائية، قائلا إن من واجب الرئيس مقاومة الضغوط الخارجية واتخاذ القرارات التي تخدم بلاده، واصفا إياه بـ"القائد الضعيف".

وقال كارلسون إن الولايات المتحدة "غير راغبة وربما غير قادرة" على كبح جماح إسرائيل.

وكان فانس قد اتخذ خلال الأسابيع الماضية موقفا أكثر انتقادا لإسرائيل من مسؤولين آخرين في الإدارة، إذ وجه انتقادات إلى مسؤولين إسرائيليين عارضوا التفاهم الأمريكي مع إيران، وحذرهم من مهاجمة ترمب، الذي وصفه بأنه الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل.

"أقل قوة مما نعتقد"

وشدد كارلسون على أن نتائج الحرب مع إيران أظهرت أن الولايات المتحدة "أقل قوة بكثير" مما كان يعتقده كثيرون قبل أشهر.

إعلان

وأضاف أن المبالغة في تقدير القوة الأمريكية تؤدي إلى الغرور والتوسع المفرط في استخدام القوة، مشيرا إلى أن الصين ورأس المال العالمي وقوى الضغط السياسي أصبحت أطرافا تتمتع بنفوذ قد يتجاوز قدرة الكتل الانتخابية الأمريكية على التأثير.

وقال كارلسون إن إسرائيل ووكلاءها داخل الولايات المتحدة يتمتعون بنفوذ هائل، لأن جانبا كبيرا من الأموال المخصصة لتمويل الحملات الانتخابية يأتي بهدف ربط السياسة الخارجية الأمريكية بالسياسة الإسرائيلية.

خلاف بالحزب الجمهوري

ورأى كارلسون أن الحرب مع إيران كشفت عن حزب جمهوري لم يعد يمثل ناخبيه، معتبرا أن توجهات الإدارة في السياسة الخارجية تتعارض مع وعود ترمب بإنهاء الحروب والتركيز على الداخل.

وقال إن التطرف الحقيقي ليس في رفض الحرب، بل في "تلقي أوامر من نتنياهو للدخول في حرب ستضر ببلدك"، واصفا ذلك بأنه ضرب من الجنون والتطرف.

وتوقع أن يدفع الجمهوريون ثمنا انتخابيا خلال انتخابات التجديد النصفي، قائلا إن الحزب سيتعرض للعقاب بسبب الحرب وانشغاله بالصراعات الخارجية، في وقت يعاني فيه الشباب الأمريكي من ضغوط اقتصادية وتراجع فرص الارتقاء الاجتماعي.

كما اتهم كارلسون الحكومتين الأمريكية والبريطانية بتحمل المسؤولية عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا إنهما تمولان العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولذلك فهما متورطتان وتتحملان جزءا من المسؤولية عن الإبادة الجماعية.