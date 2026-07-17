هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسحب تراخيص بث شبكتين من بين أكبر 3 شبكات تلفزيونية أمريكية، هما "إن بي سي" و"إيه بي سي"، بسبب عدم بثهما خطابا ألقاه أمس الخميس في وقت الذروة عبر منصاتهما الرئيسية.

وخلال خطابه، اتهم ترمب الشبكتين اللتين لم تبثا كلمته بالتورط في "مؤامرة"، مطالبا بسحب تراخيصهما. وركز خطابه على أمن الانتخابات، قبل 4 أشهر من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال ترمب في معرض حديثه: "في خطوة نادرة، أعلنت شبكتا ’إن بي سي‘ و’إيه بي سي‘ اللتان تنشران أخبارا مزيفة أنهما لن تغطيا هذا الخطاب"، مضيفا أن "مثل هذا التزوير يستوجب سحب تراخيصهما".

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، قال متحدث باسم "إيه بي سي نيوز" إن الشبكة ستبث خطاب ترمب عبر خدمة البث المباشر "إيه بي سي نيوز لايف" وعلى محطة "إيه بي سي نيوز" الإذاعية، وليس عبر قناتها التلفزيونية الرئيسية.

كما أفاد مصدر مطلع بأن "إن بي سي نيوز" بثت تصريحات الرئيس عبر خدمتها المجانية للبث المباشر "إن بي سي نيوز ناو"، لكنها لم تبثها على قناتها التلفزيونية الرئيسية.

اتهامات للصين

وكان ترمب قد ألقى -أمس الخميس- خطابا تلفزيونيا موجها إلى الأمة في وقت الذروة، جدد خلاله مزاعمه بتدخل الصين في الانتخابات الأمريكية، كما اتهم "الدولة العميقة" بالتستر على ذلك، مما أدى لهزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام منافسه الديمقراطي آنذاك جو بايدن.

وقال ترمب إن النظام الانتخابي في بلاده تشوبه اختلالات عديدة، داعيا النواب إلى فرض قيود جديدة على التصويت، رغم أن هذه الفكرة لا تحظى بترحيب واسع من المشرعين، حتى داخل حزبه الجمهوري.

وأضاف ترمب: "على مدى سنوات، بدءا من الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت الصين ما يُعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، مما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي".

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واستنكرت الصين، اليوم الجمعة، اتهامات ترمب، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان -خلال مؤتمر صحفي- إن "المزاعم الصادرة عن الجانب الأمريكي ليست سوى ادعاءات مختلقة وافتراءات خبيثة ثبت منذ زمن بعيد ولا أساس لها".