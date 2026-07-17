الحروب تغيّر معرض فارنبرة.. الأسلحة تتقدم على الطائرات المدنية

يُتوقع أن يتصدر قطاع الدفاع والأسلحة معرض فارنبرة الدولي للطيران في بريطانيا هذا العام، مدفوعا بتصاعد المخاطر الأمنية وزيادة الإنفاق العسكري، في وقت تكافح فيه شركات صناعة الطائرات والأسلحة لتلبية الطلب المتنامي، بالتزامن مع محاولات ترسيخ التعافي الهش في إنتاج الطائرات والمحركات المدنية.

ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الخامس وانهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، يُرجح أن تتراجع المنافسة التقليدية بين شركتي بوينغ وإيرباص على طلبيات الطائرات التجارية إلى مرتبة ثانية خلال المعرض، الذي يُقام بين 20 و24 يوليو/تموز.

وقال قائد القوات الجوية الملكية البريطانية هارف سميث، خلال مؤتمر دولي لقادة القوات الجوية عُقد قبل انطلاق المعرض، إن البيئة الأمنية العالمية أصبحت أكثر تعقيدا وتقلبا مما كانت عليه منذ عقود، في وقت تتطور فيه التهديدات بوتيرة متسارعة.

حضور دفاعي

وتشارك شركات تصنيع الأسلحة في المعرض، الذي يُنظم كل عامين، وسط أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي منذ الحرب الباردة، لكن تساؤلات لا تزال قائمة بشأن القطاعات والأنظمة التي ستتجه إليها هذه الأموال، ومدى قدرة الشركات على زيادة الإنتاج بسرعة.

وقال منظمو المعرض إن شركات الدفاع ستمثل نحو نصف المشاركين البالغ عددهم 1600 عارض هذا العام، في حضور غير مسبوق مقارنة بنحو 40% خلال الدورات السابقة، مع ارتفاع ملحوظ في مشاركة شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتمويل.

ويحذر مسؤولون في القطاع من أن شركات تكنولوجيا الدفاع الناشئة، التي تطور طائرات مسيّرة وبرمجيات استهداف مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد تُحدث تحوّلا في صناعة السلاح يشبه التغيير الذي أحدثته شركة سبيس إكس في قطاع إطلاق الصواريخ.

وكشفت حروب مثل الحرب في أوكرانيا والمواجهة مع إيران عن الحاجة إلى اختصار دورات تطوير الأسلحة، وإنتاج الأنظمة والذخائر بكميات كبيرة، بدلا من الاعتماد فقط على منصات متطورة وباهظة التكلفة يستغرق تصنيعها سنوات.

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وقال توم إندرز، رئيس المجلس الألماني للعلاقات الخارجية والرئيس المشارك لشركة "هيلسينغ" الألمانية الناشئة في قطاع الدفاع، لوكالة رويترز إن الشركات الناشئة تتميز بالجرأة والاستعداد لتحمل المخاطر، كما تعتمد على أموالها الخاصة في تطوير التقنيات، بدلا من انتظار عقود حكومية طويلة الأجل.

المسيّرات تنافس المقاتلات

كذلك تدفع شركات مثل "أندوريل" الأمريكية و"هيلسينغ" نحو توسيع استخدام الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الطائرات القتالية غير المأهولة التي يمكنها العمل إلى جانب المقاتلات التي يقودها طيارون.

ومن المقرر أن تعرض بوينغ للمرة الأولى في المعرض طائرة "إم كيو-28 غوست بات" المسيّرة، التي طُورت في أستراليا للعمل بوصفها طائرة قتالية تعاونية إلى جانب المقاتلات المأهولة. وتسعى الشركة إلى طرحها لتلبية احتياجات محتملة للقوات الجوية البريطانية، وفق موقع "فلايت غلوبال".

لكن الجزء الأكبر من ميزانيات الدفاع سيظل يتجه، في المدى القريب، إلى طائرات حربية تقليدية مثل مقاتلات "إف-35" التي تصنعها لوكهيد مارتن و"يوروفايتر"، اللتان ستشاركان في العروض الجوية للمعرض.

ويعكس ذلك فجوة بين الاهتمام المتزايد بأنظمة الذكاء الاصطناعي والمسيّرات باعتبارها أدوات حروب المستقبل، وبين استمرار الحكومات في إنفاق مبالغ ضخمة على المقاتلات المأهولة والأنظمة العسكرية التقليدية.

الطلب قوي

وعلى الصعيد التجاري، يُتوقع أن تعلن بوينغ وإيرباص طلبيات جديدة، فضلا عن الكشف عن أسماء عملاء يقفون وراء صفقات أُبرمت سابقا، لكن الأنظار لن تتركز فقط على حجم الطلبات، بل على قدرة الشركتين على إنتاج الطائرات وتسليمها في المواعيد المحددة.

وتواجه صناعة الطيران نقصا مستمرا في المحركات والمكونات المعدنية والمقاعد وبعض أجزاء هياكل الطائرات، في وقت تمتد فيه قوائم الانتظار لدى بوينغ وإيرباص إلى العقد المقبل.

وتستهدف إيرباص زيادة إنتاج طائرات الممر الواحد بنحو 25% بحلول عام 2027، بينما تسعى بوينغ أيضا إلى رفع معدلات الإنتاج، بعد تسجيلها خلال النصف الأول من العام أعلى عدد من عمليات التسليم منذ عام 2018. إلا أن اضطرابات سلاسل الإمداد لا تزال تهدد خطط الشركتين.

وأظهرت الضغوط على خطوط الإنتاج لجوء الشركتين مؤخرا إلى استخدام طائرة الشحن العملاقة "أنتونوف 124" لنقل أجزاء هياكل بشكل عاجل، بدلا من شحنها بحرا، بهدف تجنب تأخر إنتاج طائرات إيرباص "إيه 350" وبوينغ "767".

صفقات مرتقبة

ومن بين أبرز الصفقات المتوقع الإعلان عنها خلال المعرض، طلبية للخطوط الجوية الفلبينية تشمل 15 طائرة بوينغ "787-10" و9 طائرات إيرباص "إيه 350-1000″، في أول صفقة كبيرة للشركة الفلبينية مع بوينغ منذ نحو عقدين.

وتشير هذه الصفقات إلى استمرار الطلب القوي على الطائرات الجديدة، لكن التحدي الأكبر أمام الشركات المصنعة لم يعد الحصول على الطلبات بقدر ما أصبح تأمين المحركات والأجزاء والعمالة اللازمة لتسليم الطائرات، في ظل تعافٍ بطيء وغير متوازن لصناعة الطيران المدني التي لم تستعد عافيتها بكاملها منذ جائحة كورونا.