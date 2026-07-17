الأردن يعتزم تسيير رحلات إنسانية من عمّان إلى صنعاء

أعلن الأردن، اليوم الجمعة، عزمه تسيير رحلات جوية منتظمة بين عمّان وصنعاء، استجابة "للاحتياجات الإنسانية" في اليمن، في مبادرة قوبلت بترحيب من الحكومة اليمنية التي حذرت جماعة أنصار الله (جماعة الحوثيين) من "تفويت هذه الفرصة".

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن الأردن سينفّذ مبادرة لتسيير رحلات منتظمة من عمّان إلى صنعاء، استجابة للاحتياجات الإنسانية، وتعزيزا لجهود المملكة العربية السعودية في دعم مسار السلام في اليمن.

وأشار البيان إلى استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتسيير الرحلات، من دون أن يحدد موعدا لبدئها أو وتيرتها.

ومن جهتها، رحبت الحكومة اليمنية، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، بالمبادرة الأردنية، مؤكدة أن الخطوة تسهم في التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني، ومعربة عن تقديرها للموقف الأردني "الداعم لليمن على امتداد العقود الماضية".

تحذير من تفويت الفرصة

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرة، انطلاقا من "مسؤوليتها تجاه المواطنين، وإيمانها بأن حماية مصالح اليمنيين والتخفيف من معاناتهم تمثل أولوية وطنية لا تنفصل عن واجبها في صون السيادة الوطنية".

كذلك حذرت الحكومة جماعة الحوثي من "تفويت هذه الفرصة"، والاستمرار في ما وصفته بخطاب "التعبئة والتحشيد والزج بالشعب اليمني في مغامرات لا تخدم سوى المشروع الإيراني"، داعية إلى اتخاذ خطوات مسؤولة تعزز فرص السلام وتحافظ على مصالح المواطنين.

وجددت تأكيدها التمسك بخيار "السلام العادل والشامل"، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، و"مواصلة العمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة"، مؤكدة التزامها بحماية سيادة البلاد والوفاء بمسؤولياتها الإنسانية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني.

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وشددت الحكومة على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستظل في جاهزية كاملة "للتعامل مع أي تصعيد من جانب جماعة الحوثي، وردع أي تهديد يستهدف سيادة البلاد أو أمنها واستقرارها، والتصدي لأي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة".

وتفتح الخطوة الأردنية مسارا جويا منتظما إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ سبتمبر/أيلول 2014، في حين تتخذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من العاصمة المؤقتة عدن مقرا لها.

ويأتي الإعلان عقب توتر شهدته حركة الطيران في مطار صنعاء، إثر إعلان الحكومة اليمنية، الاثنين الماضي، أن قواتها قصفت مدرج المطار لمنع هبوط طائرة إيرانية، معتبرة أن ذلك جاء ردا على انتهاك سيادة البلاد.