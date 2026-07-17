إغلاق منشآت وفتح تحقيقات.. حملات رقابية على القطاع الطبي في سوريا

شهد القطاع الصحي في سوريا خلال الأيام الماضية حركة رقابية مكثفة، تخللتها إجراءات عقابية شملت إغلاق منشآت طبية وتجميلية، وتجميد عدد من العاملين، وذلك في إطار حملة تفتيشية نفذتها "الهيئة العامة للرقابة والتفتيش السورية"، بالتعاون مع مديريات الصحة في المحافظات.

إغلاق 14 منشأة في حمص

وبثت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش السورية، أول أمس الأربعاء، مقطعاً مصوراً يظهر جولة لرئيس فرع الهيئة بحمص، عبد الفتاح عطار، على مستودعات مديرية الصحة ومستشفى حمص الكبير، وأفاد خلاله برصد مخالفات جسيمة، تمثلت في سوء تخزين الأدوية، وعدم استيفاء المستودعات للشروط الصحية، وانعدام القيود الدقيقة لحفظ المواد الطبية، بالإضافة إلى تراكم مخزون من المواد غير المستخدمة رغم الحاجة الملحة لها في مفاصل المديرية.

على إثر هذه المخالفات، أصدرت الهيئة، وفق ما أعلنت عبر معرفاتها الرسمية، قراراً بإنهاء تكليف رئيس دائرة الخدمات الطبية، وكف يد عدد من العاملين ومنعهم من السفر، وإحالتهم جميعاً إلى التحقيق لتحديد المسؤوليات والتجاوزات، تمهيداً لاتخاذ العقوبات القانونية اللازمة.

وأثارت الجولة المصورة تفاعلاً لافتاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر السوريون عن تأييدهم الواسع لها، إدراكاً منهم لحساسية الملف الصحي وارتباطه المباشر بسلامة الأهالي وجودة الخدمات المقدمة لهم.

من جهتها، أكدت مديرية صحة حمص – عبر معرفاتها الرسمية – إعفاء عدد من أمناء المستودعات في المحافظة من مهامهم، وإحالتهم إلى لجان التفتيش، لاستكمال التحقيقات، وذلك "بعد مراجعة ملفات تسليم المواد الطبية والوقوع على مخالفات في الإجراءات المعتمدة".

وسبق أن أعلنت مديرية صحة حمص، في 7 يوليو/تموز الجاري، إغلاق 14 منشأة طبية مخالفة، وذلك بعد أن نفذت دوريات الرقابة الدوائية جولات تفتيشية مكثفة على صيدليات ومراكز التجميل.

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وشملت قائمة المنشآت 7 صيدليات ضُبطت بحوزتها أدوية منتهية الصلاحية، وتعمل دون صيدلي مسؤول وممارسة البيع ضمن أطر غير قانونية، إلى جانب 7 مراكز تجميل كانت تمارس نشاطها الطبي والتجميلي دون ترخيص أو إشراف طبي، مما يشكل "تهديداً مباشراً لسلامة المراجعين، بحسب بيان مديرية الصحة".

وأكدت مديرية صحة حمص أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة رقابية دورية للتصدي للتجاوزات، مشددةً على استمرار الحملات، وداعية المواطنين إلى التعامل حصراً مع المنشآت المرخصة والتأكد من وجود مختصين مؤهلين.

إغلاق 3 مستشفيات في اللاذقية

وامتدت الحملات إلى محافظة اللاذقية، حيث أصدرت مديرية الصحة، أمس الخميس، قراراً بالإغلاق الإداري لمدة شهر بحق ثلاثة مستشفيات خاصة، وذلك بعد جولات رقابية نفذتها الهيئة العامة للرقابة والتفتيش على عدد من مستشفيات المحافظة، أسفرت عن رصد وتوثيق مخالفات فنية وصحية متعددة.

وأوضحت المديرية أن "هذا الإجراء الحازم تعزيزاً لدور المديرية والهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وحرصاً على سلامة الأمن الصحي للمواطنين"، مؤكدة أنها ستواصل التفتيش الصارم على جميع المنشآت الطبية، لضمان الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة، دون أي تهاون أو تقصير.