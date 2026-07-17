أكسيوس: واشنطن ترسل طائرات تزويد بالوقود إلى إسرائيل تحسبا لتوسيع العمليات ضد إيران

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزويد بالوقود جوا إلى البلاد، استعدادا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران.

وأضاف الموقع أن ترمب يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران، يفوق الضربات الحالية في محيط هرمز من حيث الحجم والنطاق، وذلك بعد أن عُرضت عليه خطط عسكرية جديدة خلال اجتماع عُقد في غرفة العمليات الثلاثاء الماضي.

ووفقا لأكسيوس، تشمل الخيارات قيد الدراسة قصف منشآت البنية التحتية الإيرانية، مثل محطات توليد الكهرباء، وتنفيذ مزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، بهدف دفن اليورانيوم الإيراني المخصب على عمق أكبر، فضلا عن قصف موقع "جبل الفأس" النووي، الذي يُشتبه في أنه منشأة لا تزال قيد الإنشاء.

ونقل الموقع عن المصادر أن ترمب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكنه يبدو مستعدا لتصعيد الحرب وإلحاق أضرار كافية تدفع النظام الإيراني إلى فتح مضيق هرمز والقبول بمطالبه النووية. وأضافت المصادر أن ترمب قد يأمر بتصعيد العمليات خلال الأيام المقبلة.

تعزيز أسطول التزويد

ووفقا لأكسيوس، تمتلك الولايات المتحدة حاليا نحو 30 طائرة عسكرية للتزويد بالوقود جوا في مطار بن غوريون، والعدد نفسه تقريبا في مطار رامون، جنوبي إسرائيل.

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزويد بالوقود خلال الأيام المقبلة، ما سيرفع عددها إلى المستوى الذي كان عليه في بداية الحرب على إيران.

وأضاف أكسيوس أن إدارة ترمب طلبت من الحكومة الإسرائيلية توفير الترتيبات اللازمة لاستيعاب الطائرات الإضافية، مشيرا إلى أن القرار النهائي في هذه المسألة سيكون بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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أزمة في المطار

وأشار أكسيوس إلى أن وجود طائرات التزويد بالوقود الأمريكية أصبح قضية سياسية شائكة في إسرائيل، بعدما تسببت عشرات الطائرات، التي ظلت متوقفة في مطار بن غوريون لأشهر، في ازدحام المطار وشل طاقته التشغيلية بصورة شبه كاملة.

وبحسب الموقع، لم يمثّل ذلك مشكلة في ذروة الحرب، حين كان المجال الجوي الإسرائيلي مغلقا في معظمه، وكانت شركات طيران كثيرة قد أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب. لكنْ مع إعادة فتح المجال الجوي حاليا، وتوجه الإسرائيليين لقضاء عطلاتهم الصيفية، قد يؤدي تشغيل طائرات أمريكية إضافية من المطار إلى إلغاء أعداد كبيرة من الرحلات الجوية.

وذكر الموقع أن وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، الحليفة المقربة من نتنياهو، مارست ضغوطا لنقل طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من مطار بن غوريون، أو الحد من عددها على الأقل، إلا أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عارضا ذلك.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إقليمي متسارع، إذ أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الجمعة، مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت "البنية التحتية"، في حين ردت طهران باستهداف مواقع في سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين، إلى جانب إقليم كردستان العراق.

وفي السياق، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) -في بيان على منصة إكس– إنها "أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة السادسة على التوالي، بهدف زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".

وأضافت أن الضربات نُفذت باستخدام ذخائر دقيقة، واستهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، من بينها مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي ومنشآت للخدمات اللوجستية العسكرية، إضافة إلى قدرات بحرية.