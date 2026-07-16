11 قتيلا و19 مصابا بحريق دار أيتام في الجزائر

أعلن الدفاع المدني الجزائري، اليوم الخميس، أن حريقا اندلع في دار أيتام بضاحية من ضواحي العاصمة الجزائرية، أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يواصل جهاز مصالح الحماية المدنية عمليات إخماد الحريق الذي نشب بمؤسسة الطفولة المسعفة الواقعة ببلدية المحمدية بالجزائر العاصمة.

وقال الدفاع المدني إن الحصيلة الأولية للضحايا هي 11 قتيلا، لم يحدد أعمارهم. ولا يزال سبب الحريق مجهولا.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أنه "تم إسعاف ونقل 19 مصابا بينهم 10 مصابين بحروق متفاوتة الخطورة وحالتان تعانيان من ضيق وصعوبة في التنفس، و7 أشخاص في حالة صدمة نفسية، وقد نجحت الفرق الميدانية في تأمين وإجلاء 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى موقع آمن.

وبث التلفزيون الوطني الجزائري لقطات لرئيس الوزراء سيفي غريب وهو يزور المصابين في مستشفى الحروق الكبرى في مدينة زرالدة لتفقد أوضاعهم.

وتشهد الجزائر موجة حر شديدة منذ عدة أيام، وقد سُجل فيها ما يقرب من ألف حريق خلال أسبوع واحد.