قوة إسرائيلية تستهدف منازل مدنيين في معرية غربي درعا

أفاد مراسل "سوريا الآن" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالرشاشات، منتصف الليلة الماضية، منازل المدنيين في قرية معرية، المحاذية للمنطقة العازلة بين غربي درعا والجولان السوري المحتل.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية تقدمت الثلاثاء الماضي، من ثكنة الجزيرة في قرية معرية، وفتحت كما أكد مراسل "سوريا الآن"، طريقا كان السكان قد أغلقوه بوجه قوات الاحتلال قبل أسبوعين.

لكن السكان أغلقوا الطريق مجددا بعد انسحاب القوة الإسرائيلية حسب ما نقلت لاحقا وكالة الأنباء السورية "سانا".

البقاء في "المناطق الأمنية"

بموازاة ذلك، نقل مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تأكيده خلال اتصال مع نظيره الأمريكي أمس، على إصرار إسرائيل البقاء في المناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية الخميس الماضي، بأن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يثير التوترات وقد يقود إلى تصعيد.

وبحسب مسؤول أمريكي، قال ترمب لنتنياهو: "إنهم لا يريدون وجودكم هناك، وينبغي لكم إعادة نشر قواتكم"، موضحا أن الرئيس الأمريكي أبدى موقفا مماثلا بشأن الوجود الإسرائيلي في لبنان.

وتحتل إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967 معظم مساحة الجولان، واستغلت سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 لتعلن انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974، قبل أن تقدم على احتلال المنطقة العازلة التي تفصل مناطق ريفي درعا والقنيطرة عن الجولان المحتل، وتتوغل بصورة مستمرة منذ ذلك الحين في المناطق الحدودية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أدان هذه التحركات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 7 يوليو/تموز الجاري، مشددا على موقف دمشق بضرورة إلزام إسرائيل بالعودة إلى بنود اتفاق فض الاشتباك، والانسحاب الكامل من جميع المناطق التي سيطرت عليها عقب 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.