قطر تنفي مزاعم إسرائيلية بموافقتها على عمل عسكري ضد إيران

رفضت دولة قطر اليوم الخميس، تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدة على موقفها في عدم انخراطها بأي عمل عسكري يستهدف أيا من دول الجوار.

ووصف مكتب الإعلام الدولي، في بيان اليوم الخميس، التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ"الباطلة"، معربا عن رفض قطر القاطع لما جاء فيها من ادعاءات.

وقال المكتب إن الادعاءات يروج لها أفراد يسعون إلى جرّ دولة قطر إلى الصراع، وتقويض دورها المحوري في الوساطة، ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى.

وأكد أن مسؤولين قطريين أكدوا مرارا وتكرارا منذ بداية الصراع، أن الدوحة لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار.

وشدد المكتب على أن قطر لن تسمح للادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية المتواصلة لإنهاء الصراع، وستواصل مساعيها بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، في سبيل التوصل إلى "اتفاق شامل ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف المعنية".

وعلى نحو فاعل، برز الدور القطري الدبلوماسي طوال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في إطار الجهود الدولية الساعية لإرساء تسوية سياسية بين واشنطن وطهران تتوقف بموجبها الحرب.

وفي آخر بياناتها اليوم الخميس، شددت الخارجية القطرية على ضرورة الاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.