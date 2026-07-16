تسريبات عن تنسيق إيراني حوثي استعدادا لإغلاق باب المندب

نقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن 3 مصادر قولها إن إيران طلبت من جماعة أنصار الله (الحوثيين) أن تكون على أهبة الاستعداد لإغلاق مسار النفط في البحر الأحمر إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما يشكل تهديدا جديدا لإمدادات الطاقة العالمية.

وقد نُوقشت هذه الفكرة، التي تعني السيطرة على مضيق باب المندب، داخل القيادة الإيرانية، وتم نقل الرسالة إلى حلفاء إيران من الحوثيين، وفقا لما ذكره مصدران إيرانيان رفيعا المستوى ومصدر إقليمي مطلع على الأمر، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وقالت المصادر إن الحوثيين أُبلغوا مؤخرا بطلب طهران، دون تفاصيل بشأن ما إذا كان هذا الطلب تم قبل أو بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمهاجمة البنية التحتية للطاقة الإيرانية يوم الثلاثاء.

من اليمن إلى الصومال

في السياق نفسه، صرح مصدر لصحيفة تلغراف البريطانية بوجود محاولة إيرانية متعمدة للتحكم في الملاحة بالبحر الأحمر، و"خلق سيناريو مشابه لسيطرتها على مضيق هرمز".

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن هناك مؤشرات عديدة تدل على وجود تنسيق بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية بهدف السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب وإغلاقه عندما تقرر إيران ذلك.

وأضافت تلغراف أن الحوثيين ينقلون تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى حركة الشباب نيابة عن إيران مما يجعلهم يتصدرون المشهد القيادي في المنطقة.

تأهب حوثي

وكشف مصدر مقرب من الحوثيين لرويترز أن الجماعة أكملت استعداداتها لمهاجمة حركة الشحن عبر نشر صواريخ وطائرات مسيرة بالقرب من مضيق باب المندب، وهو بوابة البحر الأحمر، في المرتفعات اليمنية المطلة على الحديدة وخليج عدن، وتنتظر الأوامر للبدء.

وقال المصدر إن الممثلين عن الحرس الثوري الإيراني الموجودين بالفعل في اليمن سيتحكمون في قرار توقيت إغلاق مضيق باب المندب.

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وفي مؤشر جديد على المخاطر الناجمة عن جولة جديدة من الحرب، فإن أي تهديد للبحر الأحمر وبوابته قد يعمق أزمة الطاقة العالمية بشكل هائل، وهي الأزمة التي أشعلها إغلاق إيران لمضيق هرمز.

وفي ظل تجدد إغلاق مضيق هرمز حاليا، فإن أي هجمات حوثية على السفن أو الموانئ في البحر الأحمر ستؤدي إلى تعطيل مسارَي تصدير النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط في آن واحد، مما يفتح جبهة جديدة في كل من أزمة الطاقة وصراع إيران الأوسع مع الولايات المتحدة.

هل إغلاق البحر الأحمر صعب؟

وقال المصدر المقرب من الحوثيين إن إغلاق مضيق باب المندب لن يكون صعبا، وأضاف أن "أي شخص يحمل بندقية يمكنه تعطيل الشحن. ليس من الضروري أن تمتلك صواريخ متطورة لتعطيل حركة الشحن".

ويأتي ذلك في ظل حديث أمريكي متكرر بأن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة والتمويل والتدريب، بما في ذلك الدعم الموجه عبر حزب الله اللبناني، وفي المقابل تنفي طهران هذه الاتهامات.

وبدأت الحرب الحالية في 28 فبراير/شباط الماضي، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، مما دفع طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمثل قبل الحرب الطريق الرئيسي لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

وقد تصاعدت التوترات منذ انهيار هدنة هشة تم التوصل إليها في يونيو/حزيران الماضي بين طهران وواشنطن، مما أحيا المخاوف من اندلاع حرب شاملة وعطل تدفقات الطاقة عبر المضيق.