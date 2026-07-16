الصحة السورية: نتائج تحري "الكوليرا" سلبية ونتابع التقصي في ريف حماة

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الأربعاء، أن نتائج الفحوص المخبرية للمصابين بحالات الإسهال الحاد في منطقة مصياف بريف حماة جاءت سلبية لمرض الكوليرا، مؤكدة تراجع أعداد المراجعين للمستشفيات خلال اليومين الماضيين.

ضبط التفشي

وفقا للبيان الصادر عن وزارة الصحة، بلغ العدد التراكمي للحالات التي راجعت مستشفى مصياف الوطني خلال الأسبوع الماضي 620 حالة، بالإضافة إلى أعداد محدودة راجعت المستشفيات الخاصة في المنطقة.

وبلغ عدد الحالات ذروته، يوم الاثنين الماضي، بتسجيل 271 حالة إصابة خلال يوم واحد فقط.

وأوضحت الوزارة أن غالبية الحالات المصابة كانت خفيفة إلى متوسطة وتلقت العلاج اللازم، في حين استدعت الحالة الصحية لـ 38 مريضًا (23 طفلًا و15 بالغًا) القبول في المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي، وتُخرّج الحالات تباعا بعد استقرارها، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة وفاة.

نتائج التحاليل والتقصي

وأكدت الفحوص المخبرية لزرع العينات البشرية، بحسب بيان وزارة الصحة، خلوها من عدوى الكوليرا، كما بينت نتائج فحص جزء من عينات المياه سلامتها من الناحية الجرثومية.

وقالت الوزارة إنها سحبت عينات مياه جديدة من مواقع متعددة لاستكمال التقصي البيئي، بانتظار صدور نتائج الزرع المخبري لها.

كما دعت الوزارة السكان إلى استخدام مياه شرب آمنة، واستخدام محلول الإماهة الفموية فور الإصابة بالإسهال، وتجنب تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية.

إجراءات مبكرة

يأتي بيان وزارة الصحة في متابعة لمؤشرات أولية كانت قد أعلنت عنها مديرة المنطقة الإشرافية الصحية في مصياف، الدكتورة رانيا الحاج إبراهيم، يوم الاثنين الماضي.

وكان "المكتب الإعلامي في مصياف" قد نقل عن الدكتورة الحاج إبراهيم تأكيدها أن فرق التقصي الوبائي تمكنت مبكرا من حصر جميع الحالات المبلغ عنها وتوثيق توزعها السكاني والجغرافي بدقة لمنع اتساع رقعة الانتشار.

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كما أشارت في تصريحها إلى أن نتائج التحاليل الأولية للزرع الجرثومي التي ظهرت مطلع الأسبوع جاءت مطابقة للمعايير الصحية، مؤكدة عدم وجود أي مؤشرات أولية تدل على تلوث مياه الشرب في المواقع التي جرى فحصها في بداية رصد الحالات.

وتُعرَف الكوليرا أنها عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوّثة بضمات بكتيريا الكوليرا. وكانت سوريا قد شهدت موجة تفشي للمرض في أغسطس/آب 2022، أدت آنذاك، بحسب منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى 100 وفاة.