قتيلان بهجوم روسي على كييف وستارمر يجري محادثات مع زيلينسكي

قُتل شخصان وأُصيب 6 آخرون، الخميس، في هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، في حين يتوجه رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تيلغرام، إن صواريخ باليستية روسية أصابت منطقتين على الأقل في العاصمة، مما أدى إلى اندلاع حرائق وسقوط قتيلين وإصابة 6 أشخاص بينهم فتى يبلغ (16 عاما)، كما أفاد شهود لوكالة "رويترز" بسماع سلسلة من الانفجارات في أنحاء المدينة.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، أن روسيا شنت هجوما باستخدام صواريخ باليستية، في سادس هجوم من نوعه يستهدف العاصمة منذ بداية يوليو/تموز، في ظل تصاعد الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا.

وأوضحت أجهزة الطوارئ الأوكرانية أن أحد الصواريخ تسبب في اندلاع حريق داخل مبنيين مخصصين للتخزين، إضافة إلى شاحنات كانت متوقفة في محيطهما، في المنطقة التي قُتل فيها الشخصان.

كما اندلع حريق آخر في مستودع من طابق واحد في حي سفياتوشينسكي غربي وسط كييف، فيما سجلت السلطات 5 إصابات في الموقعين.

وأفادت السلطات الأوكرانية أيضا بأن مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود تعرضت لهجوم روسي خلال الساعات الأولى من الخميس، مما ألحق أضرارا بمنشأة تعليمية، بحسب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة سيرهي ليساك.

وفي مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد، قال رئيس البلدية إيغور تيريخوف إن هجوما بطائرات مسيّرة روسية استهدف 3 مناطق في المدينة، متسببا بأضرار مادية.

وجاء الهجوم على كييف بعد ساعات من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية، حيث أكدت دعم الاتحاد الأوروبي للشراكة الدفاعية مع أوكرانيا.

في حين، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 3 صواريخ و129 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل باتجاه مناطق عدة في البلاد.

هجمات متكررة

وفي ظل الهجمات الروسية المتكررة بالصواريخ الباليستية، تشير السلطات الأوكرانية إلى أن العاصمة تواجه نقصا في صواريخ "باك-3" المستخدمة ضمن منظومات "باتريوت" الأمريكية، اللازمة لاعتراض الصواريخ الباليستية.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي عزمه السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ خاصة بمنظومات "باتريوت"، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الإنتاج قد يبدأ بحلول نهاية عام 2026 لتعزيز الدفاعات الجوية للبلاد.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت خلال الهجوم منشآت للبنية التحتية في موانئ أوديسا، و5 خزانات لتخزين الوقود، إضافة إلى منشأتين لتجميع الطائرات المسيّرة الهجومية وبعيدة المدى في العاصمة كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة تحمل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية وقارب سريع تابع للقوات الخاصة الأوكرانية قرب جزيرة زمييني.

كما أعلنت إسقاط 375 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد، بينها العاصمة موسكو، بينما نقلت وكالة "تاس" عن محافظ موسكو قوله إن نحو 200 مسيّرة أوكرانية كانت متجهة نحو المدينة جرى إسقاط معظمها.

محادثات

في الأثناء، ذكر بيان صادر عن داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر سيتوجه إلى كييف اليوم الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واحدة من آخر ‌‌الزيارات التي سيجريها ستارمر بصفته رئيسا للحكومة.

وأضاف البيان أن ستارمر، الذي من المقرر أن يترك المنصب يوم الاثنين، سيناقش التقدم المحرز في تزويد أوكرانيا بالعتاد في حربها مع روسيا، وما يجب أن يركز عليه الحلفاء في المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يُعلن رسميا غدا الجمعة عن تعيين آندي ‌‌بيرنهام زعيما لحزب العمال، على أن يتم تنصيبه ‌‌رسميا ‌‌رئيسا لوزراء بريطانيا يوم الاثنين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في شؤونها الداخلية.