ترمب يعيد رسم حدود البيت الأبيض بسياج وبوابات جديدة ومركز فحص تحت الأرض

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحسين الأمن حول البيت الأبيض من خلال إقامة سياج حول "حديقة لافاييت" المفتوحة القريبة منه، للحد من دخول العامة إليها عندما ترى سلطات إنفاذ القانون ضرورة لذلك.

ووفقا للخطط المنشورة بهذا الشأن، فمن المقرر أن تنظر "اللجنة الأمريكية للفنون الجميلة" في هذا المقترح وتشرف على تصميم الإنشاءات على الأراضي الفدرالية في واشنطن.

كما سيعيد أعضاء اللجنة النظر في تصميم منشأة تحت الأرض لفحص آلاف السياح وغيرهم ممن يزورون البيت الأبيض أو يعملون فيه. وقد عيّن الرئيس الجمهوري جميع أعضاء اللجنة السبعة.

محاولات الاغتيال

وتُدرس هذه المقترحات في وقت أصبح فيه أمن الرئيس من أهم الأولويات؛ فقد كان ترمب هدفا لمحاولات اغتيال عديدة، من بينها محاولتان خلال حملة انتخابات عام 2024، ومحاولة ثالثة في أبريل/نيسان الماضي أثناء حضوره عشاء في واشنطن مع صحفيين من البيت الأبيض.

وتفاقمت هذه المخاوف في الشهر التالي بعد أن أطلق عناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية النار على رجل فتح النار بالقرب من نقطة تفتيش أمنية بالبيت الأبيض، مما أدى إلى مقتله.

وترى إدارة ترمب أن هذه المشاريع ستُمثل تحسينا في الهياكل المؤقتة التي استُخدمت لفترة طويلة للمساعدة على تأمين المحيط، مثل الحواجز المصنوعة من رفوف الدراجات، ولتفتيش العديد من الضيوف الذين يدخلون البيت الأبيض وحدائقه.

سياج وبوابات

ورافق ترمب وزير الداخلية دوغ بورغوم في جولة حديثة بالحديقة للاطلاع على التحديثات التي تُجرى بتوجيه منه. وقد عمل الرئيس مع وزارة الداخلية وإحدى وكالاتها، وهي إدارة المتنزهات الوطنية، لإعادة تشغيل نوافير الحديقة المتوقفة.

إعلان

وفي يونيو/حزيران الماضي قال ترمب "إننا نبذل جهدا كبيرا في حديقة لافاييت، التي تُعد المدخل الرئيسي للبيت الأبيض، وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا جدا، وسيكون رائعا".

ويتضمن مشروع الإدارة المكون من 79 صفحة، بشأن حديقة لافاييت التي تبلغ مساحتها 8 أفدنة اقتراحا بتسييجها كلها مع وضع بوابات عند المدخلين الشمالي والجنوبي للتحكم في دخول الجمهور. كما تشمل الخيارات تضمين أو استبعاد 4 نصب تذكارية تقع في زوايا الحديقة الأربع.

ويشير الاقتراح، المدعوم من جهاز الخدمة السرية والمكتب التنفيذي للرئيس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة المتنزهات الوطنية، إلى أن استبعاد النصب التذكارية سيعرضها للتخريب.

ويذكر التقرير أن هدف الخطة هو "تعزيز السلامة على المدى الطويل"، والحفاظ على هوية حديقة لافاييت لتظل معلما بارزا تابعا لهيئة المتنزهات الوطنية، وضمان وصول الجمهور إلى هذا المكان ذي الرمزية الوطنية. وتتدفق حشود غفيرة إلى الحديقة للاحتجاج أو الاحتفال بالمناسبات الكبرى.

ولم تُحط حديقة لافاييت بسياج دائم منذ القرن التاسع عشر. ويتوقع جهاز الخدمة السرية أن يبدأ بناء السياج العام المقبل.

وترغب إدارة ترمب في إنشاء سياج مماثل على طول شارع بنسلفانيا في الجانب الشمالي من مجمع البيت الأبيض، من مبنى وزارة الخزانة عند شارع 15 إلى مبنى أيزنهاور التنفيذي عند شارع 17. وذكر التقرير أن هذا المقترح سيُعامل على أنه مقترح منفصل ويُقدّم إلى اللجنة في وقت لاحق.

فحص الزوار

ومن المقرر أن تراجع اللجنة تصميما معدلا للمرفق، الذي سيُبنى أسفل حديقة شيرمان، وهي أرض فدرالية تقع جنوب شرق البيت الأبيض، لدعم إجراءات فحص المشاركين في الجولات العامة، وضيوف الفعاليات الكبرى، وموظفي البيت الأبيض، والمتعاقدين معه.

وقد كان التصميم الأصلي يتضمن تحديد موقع مدخل المرفق في الطرف الجنوبي من الحديقة، ولكن الاجتماعات والمشاورات أدت إلى اقتراح معدل ينقل المدخل إلى الحافة الغربية للحديقة لتجنب التعارض مع البنية التحتية وتقليل التأثير في المناظر المحيطة، وذلك وفقا للتقرير المُقدَّم للجنة المراجعة.

وأعلنت الإدارة أن تلك المنشأة الدائمة ستُغني عن الحاجة إلى سلسلة من خيام الفحص المؤقتة المستخدمة حاليا في الفعاليات، وستُحسّن الأمن في مجمع البيت الأبيض، وتُعزز تجربة الزوار.

وتعتزم كل من الخدمة السرية، ووزارة الداخلية، وهيئة المتنزهات الوطنية، والمكتب التنفيذي للرئيس بدء أعمال البناء في أغسطس/آب المقبل للمنشأة التي تبلغ مساحتها 3066 مترا مربعا تحت الأرض. وقد حددوا يوليو/تموز عام 2028 موعدا لبدء تشغيلها.

وسيخضع زوار البيت الأبيض لفحص أولي للهوية قبل دخولهم المنشأة عبر جناح يقع فوق الأرض، ثم ينزلون إلى مستوى أدنى ويخضعون لنقطة تفتيش ثانية. وبعد اجتياز الفحص، سيستقل الزوار سلالم متحركة تُوصلهم إلى أرض البيت الأبيض.