ترمب يعلن إفراج إيران عن مواطنة أمريكية كانت ممنوعة من السفر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأربعاء، الإفراج عن مواطنة أمريكية كانت ممنوعة من مغادرة إيران منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال ترمب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إن إيران سمحت لمواطنة أمريكية "احتُجزت بشكل غير قانوني" بمغادرة البلاد، مضيفا أنها أصبحت "بأمان خارج إيران وبصحة جيدة"، ومعبّرا عن تقدير الولايات المتحدة لما وصفها بـ"بادرة حسن النية" من جانب طهران.

من جهته، أوضح المحامي المتخصص في حقوق الإنسان جاريد جينسر أن المرأة المفرج عنها هي موكلته دينا كراري، وهي مواطنة أمريكية إيرانية كانت عالقة في إيران على خلفية اتهامات وصفها بأنها "باطلة" بالتعاون مع دولة معادية والتجسس.

وأضاف جينسر، في بيان، أن كراري لم تكن محتجزة جسديا، لكنها مُنعت من مغادرة إيران وخضعت لعشرات من جلسات الاستجواب، مشيرا إلى أنها عانت ظروفا صعبة طوال فترة بقائها في البلاد.

وأوضح أن كراري كانت تدير "مؤسسة أطفال مهر"، وهي منظمة تُعنى بمساعدة الأطفال المحرومين في إيران، مؤكدا أنها في طريقها حاليا إلى الولايات المتحدة.

كما أعرب المحامي عن شكره للرئيس الأمريكي على "مساعدته ودعمه" في القضية.

وتحتجز إيران عددا من المواطنين الأجانب، وتتهمها دول غربية باستخدامهم ورقة ضغط في المفاوضات السياسية والدبلوماسية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت واشنطن إفراج طهران عن مواطن إيراني لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة، بعد أن أمضى عقوبة بالسجن مدة 10 سنوات في إيران.