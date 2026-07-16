بعد يوم دام.. إصابات في قصف على حي الزيتون والاحتلال يدمر 3 منازل وسط غزة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق خارج سيطرته في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

وكان فلسطينيان، أحدهما سيدة، أصيبا مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة.

ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية أن غارة جوية إسرائيلية دمرت منزلا لعائلة "بركة" في مدينة دير البلح، فيما دمرت غارة أخرى منزلا لعائلة "النبريصي" في مخيم المغازي.

كما قصفت مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

وقال شهود عيان إن اتصالات وردت من المخابرات الإسرائيلية تطلب إخلاء 3 مربعات سكنية في مدينة دير البلح ومخيمي المغازي والنصيرات، وسط القطاع، ما تسبب في حالة من الهلع في صفوف السكان والنازحين، الذين هرعوا إلى إخلاء المناطق.

وأضاف الشهود أن 3 غارات عنيفة استهدفت المنازل المذكورة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والمنشآت المحيطة.

استهداف مركز شرطة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت، الأربعاء، استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 18 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان إن "الاحتلال استهدف بغارة جوية مركزا للشرطة في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد 8 أشخاص من بينهم مدير المركز العقيد محمد مروان سالم، وعدد من الضباط والأفراد".

واعتبرت حركة حماس أن استهداف مركز الشرطة هو "إمعان وحشي في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت في بيان "نجدد مطالبتنا الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في شرم الشيخ، والإدارة الأمريكية، بالإعلان عن موقف واضح إزاء خروقات وجرائم حكومة مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وإدانتها".

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى مساء الأربعاء، عن استشهاد 1123 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و616 آخرين.

إعلان

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية.