انفجارات وحرائق في كييف بعد سقوط صواريخ باليستية روسية

قُتل 13 شخصا على الأقل وأصيب نحو 50 آخرين في ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، في وقت دوّت فيه انفجارات كبيرة بالعاصمة كييف واندلعت حرائق في عدد من أحيائها، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة.

وقالت قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية إن الانفجارات في كييف ناجمة عن سقوط صواريخ باليستية روسية على وسط العاصمة، بينما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن سلسلة انفجارات هزّت المدينة بعد وقت قصير من منتصف ليل الأربعاء، عقب تحذير أصدره سلاح الجو الأوكراني من اقتراب صواريخ باليستية.

ورصدت ومضات ضوئية في سماء العاصمة ثم أعقبتها نحو 6 انفجارات، في حين قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن مستودعا تعرّض للإصابة، وإن "شظايا صواريخ سقطت على مبانٍ غير سكنية".

هجوم مسيّر على خاركيف

بالتزامن مع القصف على كييف، أعلن رئيس بلدية خاركيف أن المدينة -وهي كبرى مدن شمال شرقي أوكرانيا– تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة.

وجاءت هذه الهجمات بعد ساعات من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف، في زيارة استهدفت تعزيز التعاون الدفاعي مع أوكرانيا.

وتتعرض العاصمة الأوكرانية بانتظام لضربات روسية بصواريخ باليستية تُطلق على دفعات متتالية، مما يؤدي إلى وقوع انفجارات متعاقبة خلال وقت قصير.

أما في منطقة أوديسا، فأعلن الحاكم الإقليمي أوليغ كيبر أن ضربات روسية بصواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت المنطقة لليوم الخامس على التوالي، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، مشيرا إلى تضرر مستودع وخط أنابيب للغاز ومبنى آخر.

وخلال النهار، أفادت السلطات الأوكرانية وأجهزة الإغاثة بسقوط قتيل في منطقة ميكولاييف جنوبي البلاد، وآخر في كريفي ريغ شرقا، إضافة إلى قتيلين في منطقة دونيتسك التي تسيطر القوات الروسية على معظم أراضيها.

وفي منطقة زاباروجيا جنوبي أوكرانيا، قالت أجهزة الإغاثة إن ضربات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، ونشرت -عبر تطبيق تلغرام- لقطات تُظهر عناصر إطفاء وهم يُجلون قتلى ومصابين من مبانٍ دُمرت واجهاتها.

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موسكو تعلن استهداف موانئ أوكرانية

وقال سلاح الجو الأوكراني -في تقريره اليومي- إن روسيا أطلقت خلال الليل 122 طائرة مسيّرة هجومية وصاروخين، وإن الدفاعات الأوكرانية أسقطت 101 من تلك المسيّرات.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية -صباح أمس الأربعاء- أن الجيش نفذ ضربات على موانئ أوديسا وتشورنومورسك في منطقة أوديسا، إضافة إلى ميناء دنيبرو-بوغ في جنوب أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن هذه الموانئ "تُستخدم لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية" بالحاجات اللازمة، مضيفة أن القوات الروسية استهدفت خزانات وقود، ومصانع لإنتاج مسيّرات، وسفن إمداد تابعة للجيش الأوكراني.

وفي المقابل، كثّفت القوات الأوكرانية -في الأيام الأخيرة- هجماتها على سفن في بحر آزوف، وهو ممر مائي حيوي يُستخدم لنقل المنتجات الزراعية الروسية المصدّرة، ولإمداد شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها.

اتهام روسي لكييف باغتيال مهندس بمحطة زاباروجيا

وفي تطور آخر، اتهمت روسيا أوكرانيا باغتيال كبير مهندسي محطة زاباروجيا للطاقة النووية -الواقعة جنوبي أوكرانيا والخاضعة لسيطرة موسكو– في هجوم بطائرة مسيّرة.

وقال رئيس الشركة الروسية الحكومية للطاقة الذرية (روساتوم) أليكسي ليخاتشيف إن ألكسندر ياكوفليف قُتل في "هجوم إرهابي استهدفه، وشنّه نظام كييف".

وأوضح ليخاتشيف أن ياكوفليف قُتل بضربة نفذتها "طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية" استهدفت سيارة قرب المحطة، معلنا أيضا مقتل السائق.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة "جريمة القتل هذه".

وتُعد محطة زاباروجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وقد سيطرت عليها القوات الروسية في مارس/آذار 2022.

ويتبادل طرفا النزاع بانتظام الاتهامات بشن ضربات في محيط المنشأة الواقعة على ضفة نهر دنيبرو الذي يشكل خط تماس طبيعيا بينهما.