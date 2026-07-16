إسرائيل تعلن مقتل 3 من حزب الله والجيش اللبناني يكثف تحركاته جنوبا

شهد جنوب لبنان تطورات ميدانية متزامنة مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، إذ أعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في عدد من البلدات الجنوبية، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل 3 أشخاص وصفهم بأنهم من عناصر حزب الله داخل ما يسميها "المنطقة الأمنية".

وتأتي هذه التطورات في ظل ترتيبات ترعاها الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين في الجنوب.

دوريات وحواجز للجيش اللبناني

وأعلن الجيش اللبناني أنه نفذ دوريات وأقام حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلاويه وبرج قلاويه وكفردونين في جنوب البلاد.

وتأتي هذه التحركات في منطقة تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة، بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال.

ولم يورد بيان الجيش اللبناني تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المهمة أو مدتها، غير أن التحركات جاءت بعد اختتام يومين من المباحثات في العاصمة الإيطالية بشأن تنفيذ اتفاق الإطار بين الجانبين.

إسرائيل تعلن قتل 3 في بيت ياحون

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت 3 مسلحين في منطقة بيت ياحون، مدعيا أنهم ينتمون إلى حزب الله.

وذكر الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن قواته رصدت الأشخاص الثلاثة داخل ما سماها "المنطقة الأمنية" التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان، مضيفا أنهم كانوا يحملون أسلحة.

وقال إن قوات اللواء 401 استهدفتهم "بهدف إزالة التهديد" عن القوات المنتشرة في المنطقة.

وتحتل القوات الإسرائيلية مناطق في جنوب لبنان، وأقامت فيها نطاقا عسكريا يمتد نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

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ورغم تراجع وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله -منذ يونيو/حزيران الماضي- فإن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ غارات جوية، وعمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق جنوبية.

اتفاق على التنفيذ وآلية التحقق

وأعلنت السفارة الأمريكية في بيروت -عقب انتهاء محادثات روما- التوصل إلى اتفاق بشأن "هيكلية وإرشادات" تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان.

وقالت السفارة إن المحادثات -التي استمرت يومين- كانت "مثمرة وإيجابية"، موضحة أن الإجراءات النهائية ستُستكمل تمهيدا لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

وبحسب صيغة اتفاق الإطار الموقعة في 26 يونيو/حزيران 2026 برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين لم تتم تسميتهما، ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.

ولا يحدد الاتفاق جدولا زمنيا كاملا للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر لبناني قوله إن مباحثات روما أحرزت تقدما، وتناولت آلية تنفيذ اتفاق الإطار والتسلسل الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية.

وفي المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جهة ثالثة ستتولى التحقق من تطبيق الخطة التجريبية، مضيفا أنها لن تكون قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، ولا هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود اتفاق الإطار، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان الذي بدأ في 2 مارس/آذار 2026، وأسفر عن مقتل 4 آلاف و324 شخصا وإصابة 12 ألفا و223 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عاميْ 2023 و2024، كما توغلت -خلال العدوان الحالي- مسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.