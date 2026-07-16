أمير قطر يتلقى مزيدا من تعازي الرؤساء والقادة في وفاة الأمير الوالد

واصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبال التعازي من رؤساء الدول والحكومات والقادة في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الأحد الماضي عن عمر ناهز 74 عاما.

وفي هذا السياق، استقبل أمير دولة قطر في قصر لوسيل الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر الذي قدّم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد، وحضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

كما تلقى أمير دولة قطر اتصالات هاتفية من كل من ملك المغرب محمد السادس، وملك بلجيكا فيليب، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، ودوق لوكسمبورغ الأكبر الدوق غيوم، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبّروا فيها عن خالص تعازيهم ومواساتهم لدولة قطر قيادة وشعبا في وفاة الأمير الوالد.

وأعرب أمير دولة قطر عن بالغ شكره وتقديره للمعزين على مشاعرهم الكريمة.

واستقبل أمير دولة قطر -على مدى 3 أيام- جموعا من الشيوخ والوزراء والأعيان والمواطنين، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، الذين توافدوا لتقديم التعازي في وفاة الأمير الوالد.

يُذكر أن الديوان الأميري أعلن الحداد العام في أنحاء الدولة كافة مدة 4 أيام، بدأت يوم الأحد 12 يوليو/تموز، مع تنكيس الأعلام.

كما تقرر تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بدءا من الاثنين الماضي، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 19 يوليو/تموز.