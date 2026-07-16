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أحمدي نجاد والموساد.. ما وراء رواية "استقطاب" الرئيس الإيراني الأسبق؟

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BEIJING, CHINA - JUNE 8: Iran's President Mahmoud Ahmadinejad attends a bilateral meeting with Chinese President Hu Jintao at the Great Hall of the People on June 8, 2012 in Beijing, China. China announced that it will provide a 150 million yuan (23.8 million US dollars) grant to the Afghan government during 2012, state media reported. (Photo by Mark Ralston-Pool/Getty Images)
الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد (غيتي إيميجز)
غزل أريحي
Published On 16/7/2026

طهران أعاد النفي الصادر عن مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز بشأن صلات له مزعومة بجهاز الموساد الإسرائيلي ووضعه قيد الإقامة الجبرية، الجدل حول موقعه السياسي داخل إيران، والأسباب التي قد تجعل شخصية مثله هدفا محتملا للاستقطاب الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه مادة قابلة للتوظيف في الصراع الداخلي.

ووصف مكتب أحمدي نجاد التقرير بأنه "كاذب بالكامل" و"هوليودي" متهما الصحيفة بشن حرب نفسية، ومؤكدا أن الرئيس الأسبق يواصل أعماله المعتادة. ولم يصدر -في المقابل- بيان تفصيلي عن الحكومة الإيرانية أو القضاء أو الحرس الثوري يؤكد وضعه قيد الإقامة الجبرية أو يعلن فتح قضية ضده.

TEHRAN, IRAN - APRIL 8: Iranian President Mahmoud Ahmadinejad (C) visits the Natanz uranium enrichment facilities April 8, 2008 200 miles (322 km) south of the Tehran, Iran. Ahmadinejad announced on Iranian state television during the visit that Iran has begun the installation of some 6,000 new centrifuges, adding to to the 3,000 centrifuges already at the facility. (Photo by the Office of the Presidency of the Islamic Republic of Iran via Getty Images)
أحمدي نجاد في زيارة لمنشأة نووية إيرانية (غيتي)

ما أصل الاتهامات؟

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية -في 13 يوليو/تموز الحالي- تحقيقا قالت فيه إن جهاز الموساد الإسرائيلي عمل على مشروع لاستقطاب أحمدي نجاد، وإنه كان يهدف -وفق مصادرها- إلى إعداده لدور سياسي محتمل ضمن تصورات إسرائيلية تتعلق بمستقبل الحكم الإيراني. وأضافت الصحيفة أن المشروع تعثر ولم يحقق أهدافه.

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وتضمنت الرواية ادعاءات بشأن لقاءات واتصالات خارج إيران، لكنها لم تقدم -في نسختها المنشورة- أدلة علنية مثل الصور أو التسجيلات أو الوثائق، تسمح بالتحقق المستقل من تفاصيلها.

وبناء على المعطيات المنشورة، لا يمكن التعامل مع تجنيد أحمدي نجاد بوصفه واقعة ثابتة. فهناك فارق بين محاولة جهاز استخبارات الاتصال بشخصية سياسية واستمالتها، وبين نجاحه في تحويلها إلى عميل ينقل المعلومات أو ينفذ التكليفات. وحتى الآن، تتعلق الرواية بمحاولة استقطاب مزعومة، لا بتعاون استخباراتي مثبت.

Iran's new President Mahmood Ahmadinejad (R) kisses the hand of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei (C) during a ceremony to formally install the ultra-conservative former revolutionary guard as successor to outgoing president Mohamad Khatami (L), 03 August 2005 in Tehran. Ahmadinejad appealed for an end to weapons of mass destruction in the world, a day after the West issued sharp warnings to Tehran over its threatened violation of a deal suspending its nuclear programme. AFP PHOTO/ATTA KENARE (Photo by ATTA KENARE / AFP)
أثناء تسلمه الرئاسة من المرشد بعد انتهاء ولاية الرئيس محمد خاتمي (الفرنسية)

لماذا أحمدي نجاد تحديدا؟

يبدو اختيار رئيس إيراني سابق اشتهر بخطاب شديد العداء لإسرائيل مفارقة سياسية. لكن القيمة المحتملة لأحمدي نجاد -وفقا لمنطق الرواية الإسرائيلية- لا تقوم على التقارب الفكري، بل على كونه رئيسا سابقا يعرف بنية الدولة، ويتمتع باسم معروف داخل البلاد، ولا ينتمي إلى المعارضة الإيرانية المقيمة في الخارج.

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وتولى أحمدي نجاد الرئاسة بين عاميْ 2005 و2013، ووصل إلى الحكم من داخل التيار المحافظ، ثم حظي بدعم مؤسساتي بارز، ولا سيما عقب الأزمة التي أعقبت انتخابات عام 2009. لكن علاقته بمركز الحكم تدهورت لاحقا، وتحول تدريجيا من أحد أبرز وجوه المؤسسة المحافظة إلى سياسي يصعب تصنيفه داخل ثنائية المحافظين والإصلاحيين.

وسعى أحمدي نجاد للعودة إلى الحكم عبر الانتخابات الرئاسية أكثر من مرة. فقد سجّل ترشحه عام 2017 رغم نصيحة المرشد آنذاك علي خامنئي له بعدم المشاركة، قبل أن يستبعده مجلس صيانة الدستور. ثم استبعد مرة أخرى من انتخابات عام 2024 بعد تسجيل ترشحه رسميا.

وتذكر وسائل إعلام إيرانية أن الخلاف بين أحمدي نجاد وخامنئي اتسع بعدما دعا الرئيس الأسبق إلى فرض رقابة على سلطة المرشد، كما دعا عام 2018 إلى إجراء انتخابات "حرة"، في موقف عُدّ انتقادا نادرا لبنية الحكم.

وهكذا أصبح أحمدي نجاد في منطقة رمادية: فهو ليس معارضا للنظام من الخارج، لكنه لم يعد جزءا موثوقا به داخل مركز السلطة، ولا يزال يسعى إلى العودة السياسية، في حين تغلق المؤسسات الانتخابية الباب أمامه.

ويقدم الباحث الإيراني هادي أفقهي تفسيرا لسبب تكرار اسم أحمدي نجاد في مثل هذه الروايات. ويقول -في حديث للجزيرة نت- إن الرئيس الأسبق تولى رئاسة الجمهورية لولايتين، وكان في ولايته الأولى منسجما إلى حد كبير مع توجهات القيادة، قبل أن تتصاعد خلافاته معها خلال الولاية الثانية، ولا سيما بعد أزمة وزارة الاستخبارات -عندما خالف أحمدي نجاد اختيار المرشد لوزير الاستخبارات- وهو ما ترك "جرحا سياسيا لم يلتئم"، بحسب تعبير أفقهي.

ويرى أفقهي أن الخصوم الخارجيين يحاولون استثمار مثل هذه الخلافات، لأن أي شرخ بين شخصية شغلت الرئاسة ومؤسسات النظام يمثل فرصة للحرب النفسية وإثارة الانقسام داخل المجتمع الإيراني. لكنه يؤكد أنه لا يعتقد أن أحمدي نجاد تعمد خيانة بلاده، داعيا مكتبه إلى تقديم توضيحات أكثر تفصيلا لمواجهة الاتهامات والحد من تأثيرها.

NATANZ, IRAN - APRIL 9: Iranian President Mahmoud Ahmadinejad listens during a ceremony at the Natanz nuclear enrichment facility, on April 9, 2007, 180 miles south of Tehran, Iran. Ahmadinejad announced yesterday, April 9, that Iran has stepped up their Uranium enrichment programme, with up to 3,000 isotope separating centrifuges now in operation. The news has brought condemnation from the International Community and the UN. Ali Larijani confirmed the scaling-up of activity but declined to elaborate on the subject. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
أثار أحمدي نجاد جدلا كبيرا بانتقاده للمرشد (غيتي)

اتهام قابل للتوظيف

يساعد موقع أحمدي نجاد الملتبس على تفسير قابلية اسمه للزج به في الشائعات والتسريبات. فمن جهة، يمتلك معرفة متراكمة بمؤسسات الدولة وأجهزتها بحكم توليه الرئاسة ثماني سنوات. ومن جهة أخرى، أصبح على خلاف مع مؤسسات نافذة، مع احتفاظه بطموح سياسي وخطاب شعبوي يقدمه ممثلا للفئات المهمشة في مواجهة النخب.

ومن حيث أثرها الإعلامي، قد تخدم رواية التواصل معه في إظهار الموساد قادرا على الوصول إلى شخصيات كانت في قلب النظام الإيراني، والعمل على سيناريوهات سياسية إلى جانب عملياته الأمنية والعسكرية.

أما داخل إيران، فإن تهمة الاتصال بإسرائيل تنقل الخلاف مع أحمدي نجاد من المجال السياسي إلى المجال الأمني، ومن شأنها أن تضعف فرص عودته إلى الحياة العامة وتضر بصورته لدى قطاعات واسعة من الإيرانيين.

لكن يبقى هذا التحليل قراءة في المستفيدين المحتملين من تداول الرواية، وليس دليلا على أن جهات إيرانية رسمية تقف وراءها، خصوصا في ظل غياب إعلان قضائي أو أمني بشأن القضية.

بين التسريب والحرب النفسية

لا توجد -حتى الآن- أدلة علنية مستقلة تثبت أن أحمدي نجاد تعاون مع الموساد، كما لم تعلن السلطات الإيرانية معلومات تدعم الادعاء بوضعه قيد الإقامة الجبرية.

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وتستند القضية أساسا إلى تقارير صحفية ذات مصادر غير معرَّفة، يقابلها نفي شامل من مكتب أحمدي نجاد، من دون أن يقدم أي من الطرفين مادة علنية تحسم الجدل.

لذلك تكشف هذه القضية -في وضعها الراهن- عن موقع أحمدي نجاد المأزوم داخل النظام أكثر مما تثبت واقعة تجنيد استخباراتي: رئيس سابق خرج من قلب التيار المحافظ، ثم اصطدم بمؤسسات الحكم، واستُبعد مرارا من الانتخابات، لكنه لم يتخلَّ عن طموحه السياسي.

وبين محاولة الاستقطاب الإسرائيلية المزعومة، وخلافاته مع مراكز القوة في الداخل، وقدرته على تقديم نفسه ضحية للاستهداف؛ يتحول اسم أحمدي نجاد إلى ساحة تتقاطع فيها التسريبات الاستخباراتية والصراع الداخلي والحرب النفسية، من دون دليل حاسم حتى الآن.

المصدر: الجزيرة

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