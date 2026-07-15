وسط ركام الجسور وعقبات التنقل.. تواصل البحث عن مفقودي عبّارة دير الزور

تتواصل في محافظة دير الزور شرقي سوريا عمليات البحث عن مفقودين إثر غرق عبّارة مائية في نهر الفرات، في حادثة مأساوية جديدة أودت بحياة 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.

وتسلّط هذه الكارثة الضوء على المخاطر المعيشية اليومية التي يواجهها سكان المنطقة جراء انهيار البنية التحتية، مما يضطرهم لاستخدام عبّارات متهالكة تفتقر لأبسط معايير السلامة والأمان للتنقل بين ضفتي النهر.

ويقول تقرير للجزيرة، أعده مراسلها في دير الزور محمد حسن، إن مأساة الأهالي تتجسد في قصة المواطن عيسى السالم، الذي تلقى فاجعة وفاة ابنه البكر غرقا بعد أن عثرت فرق الدفاع المدني على جثته بعد مرور 3 أيام على الحادثة، بينما لا يزال يترقب بقلب منفطر مصير طفله الآخر "وطن" (5 سنوات) الذي لا يزال في عداد المفقودين، وذلك بمرافقة ابنه الآخر الذي نجا من الغرق.

ميدانيا، توجهت فرق الإنقاذ والغواصين التابعة للدفاع المدني السوري بكامل جاهزيتها إلى موقع الحادثة لتمشيط مجرى النهر والمناطق المحيطة بالجسور المؤقتة على مدار الساعة.

وفي محاولة لتأمين ممرات بديلة، تشرف وزارة الدفاع السورية، بالتعاون مع نظيرتها التركية، على تجهيز جسر حربي مؤقت بالقرب من جسر دير الزور المعلق الشهير الذي دُمر خلال سنوات الحرب.

تأهيل "جسر السياسية"

وبالتوازي، تعمل وزارة الإسكان السورية على إعادة تأهيل "جسر السياسية" الكبير، حيث أكد المهندس في الوزارة، حسن الصالح، وجود استجابة سريعة من وزارة النقل والمواصلات لتكليف المؤسسة السورية للبناء والتشييد بإعادة إعمار الجسر بهدف ربط منطقة "الشامية" بـ"الجزيرة" وتسهيل حركة المواطنين اليومية.

ويُعد جسر السياسية أحد أبرز الجسور التي تربط ضفتي نهر الفرات في محافظة ‏‏‏‏دير الزور، وقد أدى خروجه عن الخدمة إلى صعوبات كبيرة في حركة التنقل ونقل ‏‏‏‏البضائع والخدمات بين المدينة ومحيطها، مما جعل إعادة تأهيله من المطالب ‏‏‏‏الأساسية للأهالي والجهات المحلية خلال السنوات الماضية‎.‎

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وتعود جذور هذه الأزمة الإنسانية إلى سنوات الثورة السورية، حيث تسبب قصف طائرات النظام السوري السابق، إلى جانب الغارات الروسية والأمريكية خلال ملاحقة عناصر تنظيم الدولة، في تدمير معظم جسور نهر الفرات الحيوية.

وفرض هذا الدمار على سكان دير الزور والرقة والحسكة استخدام طرق برية طويلة، أو الاعتماد على عبارات مائية غير آمنة، لتظل الحلول المؤقتة عاجزة عن إنهاء أزمة تنقل دائمة يدفع المدنيون ثمنها من حياتهم.

ومساء الأحد الماضي، غرقت عبّارة مائية – كانت تقل أكثر من 35 مدنيا- إثر تعرضها لعطل فني أدى إلى انجرافها واصطدامها بالجسر الحربي الجديد، وهو ما أسفر عن انقلابها وسقوط من كانوا على متنها في المياه.