لليوم الثالث.. أمير قطر يستقبل المعزين في وفاة الأمير الوالد

واصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الأربعاء- استقبال جموع المعزين في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.

وفي هذا الإطار، استقبل أمير دولة قطر في قصر لوسيل رئيس جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي والوفد المرافق له، حيث قدّم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد.

كما استقبل أمير دولة قطر عددا من كبار المسؤولين والقادة الذين قدّموا تعازيهم، بينهم نائب رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان سليمان زيوزاده، ونائب رئيس وزراء جمهورية كوبا إدواردو مارتينيز، ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس وزراء جمهورية قيرغيزيا عادل بك قاسم علييف، ورئيسة وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية هاريني أماراسوريا.

واستقبل أمير دولة قطر التعزية من كل من: رامساهاي براساد ياداف، نائب رئيس نيبال، بالإضافة إلى عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ودوق إدنبره الأمير إدوارد أحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية.

وفي سياق متصل، تلقى أمير دولة قطر برقيات تعزية واتصالات هاتفية من عدد من رؤساء الدول والحكومات والقادة في العالم، عبّروا خلالها عن صادق مواساتهم لدولة قطر قيادة وشعبا. كما تواصلت رسائل التعزية عبر الحسابات الرسمية لقادة ومسؤولين دوليين على منصة إكس.

واستقبل أمير دولة قطر كذلك جموعا من الشيوخ والوزراء والأعيان والمواطنين، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، الذين توافدوا لتقديم التعازي في وفاة الأمير الوالد.

وكان الديوان الأميري قد أعلن الحداد العام في جميع أنحاء الدولة مدة 4 أيام، بدءا من الأحد 12 يوليو/تموز، مع تنكيس الأعلام.

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كما تقرر تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بدءا من الاثنين، على أن يُستأنف الدوام الرسمي الأحد 19 يوليو/تموز.