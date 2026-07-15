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صحيفة: اليونان قلقة من التعاون العسكري بين مصر وتركيا

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MUGLA, TURKIYE - SEPTEMBER 25: Military personnel raise Turkish and Egyptian flags on a ship during the Distinguished Observer Day activities of the Turkiye-Egypt Sea of Friendship-2025 (Bahr El Sadaka) Exercise, conducted by the Turkish Naval Forces and Egyptian navy at the Aksaz Naval Base in the Marmaris district of Mugla, Turkiye on September 25, 2025. The exercise was organized to ensure interoperability between the Turkish and Egyptian naval forces and to develop military cooperation with Egypt. (Photo by Sabri Kesen/Anadolu via Getty Images)
جانب من مناورات بحرية سابقة بين مصر وتركيا (الأناضول)
Published On 15/7/2026

أثار تنامي التعاون العسكري بين مصر وتركيا اهتماما في اليونان، فقد اعتبرت صحيفة "كاثيميريني" أن التقارب الدفاعي المتسارع بين القاهرة وأنقرة بات مصدر قلق لأثينا، في ظل ما وصفته بـ"الاضطرابات الجيوسياسية" التي تشهدها المنطقة.

وفي تقرير بعنوان "تركيا ومصر أقرب في مجال الدفاع"، سلّطت الصحيفة الضوء على لقاء رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون، مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، أشرف سالم زاهر، في 13 يوليو/تموز الجاري، مشيرة إلى توقيع الجانبين خطاب نوايا يضع إطارا للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، ويفتح الباب أمام تعزيز الشراكة العسكرية بين البلدين.

ولفت التقرير إلى سلسلة اللقاءات التي أجراها الوزير المصري في تركيا بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن القاهرة تسعى لأن تصبح مركزا لإنتاج الطائرات المسيّرة التركية، التي تُعد من أبرز صادرات الصناعات الدفاعية التركية.

Turkey's latest heavy armed UAV - - ISTANBUL, TURKEY - JUNE 13: The new heavy armed unmanned aerial vehicle (UAV), called combat drone 'Akinci' developed by Turkish unmanned aircraft producer Baykar Makina is seen on June 13, 2018 in Istanbul, Turkey. It is expected that Akinci will start to fly in the beginning of 2019. TB2 armed drones fulfil a duty in Turkish Armed Forces, Gendarmerie General Command and Turkish National Police Department for 3 years.
مساع مصرية لأن تصبح القاهرة مركزا لإنتاج الطائرات المسيّرة التركية (الأناضول)

مناورات عسكرية مشتركة

وذكرت الصحيفة أن القاهرة وأنقرة نفّذتا مناورات عسكرية مشتركة شاركت فيها القوات الجوية والبحرية والبرية، منبّهة إلى أهمية الاجتماع الرباعي الذي استضافته مصر بمشاركة تركيا والسعودية وباكستان، والذي شهد توافقًا بين أنقرة والقاهرة بشأن ملفات عدة، وفي مقدمتها الملف الليبي.

واعتبرت الصحيفة أن التقارب بين تركيا ومصر لا يشكل تهديدا مباشرا للمصالح اليونانية في الوقت الراهن، لكنه يثير مزيد قلق في ظل الاضطرابات التي تشهدها التوازنات الجيوسياسية في المنطقة.

والاثنين الماضي، بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر فرص التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وسبل تطوير القدرات المشتركة بين البلدين، ووقّع الجانبان خطاب نوايا يحدد إطار التعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة.

The joint Egyptian Turkish air exerciseالمصدر:الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة
أثينا قلقة من التقارب العسكري المتزايد بين القاهرة وأنقرة (الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية)

خطاب نوايا

كما وقّع البلدان، في ختام المباحثات التي جرت في أنقرة بين وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره المصري، خطاب نوايا للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي.

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وأعلن الجيش المصري، الأحد الماضي، أن وزير الدفاع أشرف زاهر غادر إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات بشأن تعزيز آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين في عدد من المجالات، دون تحديد مدة الزيارة، وذلك في ظل تصاعد التعاون المصري التركي على مختلف الأصعدة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أجرت القوات الجوية المصرية والتركية مناورات عسكرية مشتركة استضافتها مصر.

المصدر: وكالة الأناضول

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