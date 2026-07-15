تضارب بشأن زيارة محتملة لنتنياهو إلى واشنطن ولقائه ترمب

تضاربت الأنباء بشأن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال توجهه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، في حين قال مسؤول أمريكي رفيع إن الزيارة ليست مدرجة حتى الآن على جدول أعمال الرئيس.

فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو يخطط لزيارة الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وأنه من المتوقع أن يصل إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن من المتوقع أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

ونقل مراسل صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر قوله إن هناك احتمالا كبيرا لوصول نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترمب.

في المقابل، نقل مراسل موقع "أكسيوس" عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض قوله إنه "لا توجد زيارة لنتنياهو على جدول أعمال الرئيس ترمب للأسبوع المقبل في هذه المرحلة"، مضيفا "سنرى ما سيحدث".

وجاء ذلك بعدما أفاد مسؤول إسرائيلي قناة "آي 24 نيوز"، الأحد، بأن نتنياهو يدرس السفر إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام ، وأن من المرجح أن يلتقي ترمب إذا تمت الزيارة.

وتُوفي السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام مساء السبت الماضي بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 71 عاما. وأفاد مكتبه بأن غراهام -المعروف بدعمه الكبير لإسرائيل– تُوفي إثر "مرض قصير ومفاجئ".

وكانت وسائل إعلام عديدة قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى خلاف بين ترمب ونتنياهو على خلفية الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إسرائيل على إيران، وذهب بعض المحللين السياسيين إلى أن العلاقة بين الرجلين في أسوأ مراحلها.