ترمب يرفض تحديد مهلة وطهران تؤكد: لا تفاوض والأولوية للدفاع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الإيرانيين يريدون تسوية وسنرى إمكانية أن ننجز ذلك معهم، بحسب تصريحات لوكالة رويترز.

وأضاف ترمب أن الإيرانيين يريدون عقد لقاء، لكنه عاد وأكد أنهم "سيهزمون قريبا جدا".

وردا على صحفيين، اليوم الأربعاء سألوا ما إذا كانت إيران لديها مهلة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور الإيرانية، قال ترمب إنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية.

وقال ترمب "لا أحب تحديد مواعيد نهائية، لكنهم يعلمون جيدا، يعرفون القصة.. من الأفضل لهم أن يتصرفوا بشكل جيد".

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن أحدث موجة من الضربات الأمريكية على إيران، والتي تهدف إلى فتح مضيق هرمز، تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدميرها قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا ضد إيران.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لتناولهم شؤونا عسكرية، أن هذه الضربات تعزز فعليا الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس ترمب، الذي أبقى العالم في حيرة بشأن خطواته المقبلة بعد إخطاره الكونغرس مطلع الأسبوع باستئناف رسمي للصراع مع إيران.

"نخوض حربا وجودية"

من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن بلاده تخوض حربا وجودية مع أمريكا التي تهدف لإسقاط النظام وتقسيم البلاد، وفق تعبيره.

وأضاف أن أمريكا تريد استخدام القوة لإضعاف الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت بنودها سارية المفعول وقيد التنفيذ، وإذا لم تستفد إيران منها فلا يوجد سبب للالتزام بها.

وشدد على ضرورة استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها، مؤكدا أن الفصل بين التفاوض والحرب واختيار أحدهما كحل وحيد خطأ إستراتيجي.

وأكد أن أمن إيران القومي يكمن في الحفاظ على الترتيبات بمضيق هرمز وضمان أقصى درجات العبور الآمن للسفن التجارية، مشيرا إلى أنهم أغلقوا المضيق "بصورة صحيحة" خلال الحرب الأخيرة لأنه كان يعرض الأمن الإيراني للخطر.

"لا نعتزم استئناف المفاوضات"

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وعضو وفد التفاوض، إسماعيل بقائي، إن بلاده لا تعتزم حاليا استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإن الأولوية في الوقت الراهن هي للدفاع.

إعلان

ونقلت وكالة تسنيم عن بقائي، اليوم الأربعاء، قوله: "لا توجد لدينا حاليا أي خطة للتفاوض، فنحن نركز على الدفاع".

وأضاف أن أي اتفاق هو منظومة متكاملة من الالتزامات المتبادلة، وإذا أخل الطرف الآخر بالاتفاق، "فسنتجنب بدورنا الوفاء بالتزاماتنا. هذا هو النهج الذي سنتبعه مستقبلا أيضا".

وأوضح بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية ترد بالمثل على أي هجوم يستهدف إيران.

عودة الهجمات بعد مذكرة التفاهم

ومنذ فجر الأحد، تشن الولايات المتحدة يوميا غارات على عدة مدن وجزر في إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن هجمات جديدة واستئناف الحصار البحري على إيران.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

ووقّعت واشنطن وطهران، في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، بوساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 8 يوليو/تموز الجاري، انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.