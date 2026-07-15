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"عديني يا أمريكا".. بايدن يعلن قرب صدور مذكرات توثق سنوات حكمه

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Former U.S. President Joe Biden gestures during a dedication ceremony for the opening of the Obama Presidential Center, in Chicago, Illinois, U.S., June 18, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
بايدن يؤكد تلقيه علاجا "بصورة جيدة جدا" من السرطان (رويترز)
Published On 15/7/2026

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إصدار مذكراته عن فترة توليه الرئاسة، التي قال إنها تشمل قضايا هامة بينها قرار انسحابه من السباق الرئاسي الأخير، مؤكدا أن علاجه من السرطان يسير بصورة جيدة جدا.

وقال بايدن (83 عاما)، في مقطع مصور نشره على حسابه على منصة "إكس"، إن مذكراته المرتقبة التي تحمل عنوان "عِديني يا أمريكا"، ستركز على "التحديات التي واجهناها كأمة، والقرارات التي اتخذتها، وأسباب اتخاذها".

ومن بين القضايا الهامة التي ستتطرق إليها المذكرات، وفق بايدن، اقتحام أنصار الرئيس الحالي دونالد ترمب مبنى الكابيتول في الـ6 من يناير/كانون الثاني 2021، والحرب في أوكرانيا، وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

بايدن (يمين) خلال مناظرته الرئاسية أمام ترمب في أتلانتا
بايدن (يمين) خلال مناظرته الرئاسية أمام ترمب في أتلانتا (رويترز)

توقيت إصدار المذكرات

وأوضح بايدن أن "أسباب قراره الترشح لولاية ثانية، ثم قراره الانسحاب من السباق الرئاسي"، ستكون ضمن مواضيع الكتاب الذي من المقرر أن يصدر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عقب أسبوعين فقط من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وقد يثير توقيت إصدار الكتاب قلقا من إعادة بايدن إلى دائرة الأضواء في وقت يسعى فيه الديمقراطيون إلى استعادة السيطرة على الكونغرس من قبضة الجمهوريين بالتركيز على ترمب وسجله.

ولا يزال الديمقراطيون منقسمين بشأن إرث بايدن، إذ يلقي كثيرون منهم باللوم على إصراره على الترشح لولاية ثانية في عودة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ورغم التساؤلات المتواصلة بشأن وضعه الصحي وتقدمه في السن بوصفه أكبر رئيس أمريكي سنا أثناء توليه المنصب، قرر بايدن -وكان يبلغ 81 عاما حينذاك- خوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، لكنه انسحب بعد ذلك تحت ضغوط حزبية عقب مناظرة أمام ترمب في يونيو/حزيران 2024 اعتُبرت كارثية.

The U.S. Capitol building in Washington, D.C., U.S., July 10, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
بايدن انسحب من سباق الترشح لرئاسة البيت الأبيض تحت ضغط أعضاء حزبه (رويترز)

علاج "بصورة جيدة"

وكشف بايدن في مايو/أيار 2025، بعد 4 أشهر فقط من مغادرته المنصب، إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا انتشر إلى العظام، قبل أن يبدأ لاحقا الخضوع للعلاج الإشعاعي.

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وبشأن وضعه الصحي، قال بايدن، في المقطع المصور، جوابا عن أسئلة كثيرين عما فعله خلال المدة السابقة، "أمضيت وقتا طويلا مع عائلتي. وأتعامل مع تشخيص إصابتي بالسرطان، وأتلقى العلاج، والأمور تسير بصورة جيدة جدا".

المصدر: وكالات

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