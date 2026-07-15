بينهم طفلة.. استشهاد 3 من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة

استُشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون -فجر اليوم الأربعاء- بغارة جوية إسرائيلية، استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة مروحية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو قاسم في محيط دوار البركة غربي دير البلح.

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وأضافت أن الشهداء هم عمر سامي أحمد أبو قاسم (33 عاما) وزوجته أسماء غازي أبو قاسم، وطفلتهما حبيبة (6 أعوام).

ويأتي القصف بعد يوم من استشهاد 11 فلسطينيا بينهم طفل وامرأة، وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفق مصادر في مستشفيات القطاع.

وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت -أمس الثلاثاء- نقطة للشرطة داخل سوق شعبية في منطقة الفلوجة بمخيم جباليا شمالي القطاع، مما أدى إلى استشهاد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم وعدد من الضباط والأفراد.

خروقات متواصلة

وتأتي هذه التطورات مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خروقاته منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، أسفرت هذه الخروقات منذ ذلك الحين عن استشهاد 1110 فلسطينيين وإصابة 9978 شخصا، مع انتشال نحو 800 جثة من مناطق مختلفة.

وبحسب آخر إحصاء أعلنته وزارة الصحة في غزة أمس الثلاثاء، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و233 شهيدا و173 ألفا و707 مصابين.