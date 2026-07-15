القسام تكشف.. من الذي أحرق جرافة الاحتلال ورفع صورة السنوار عليها؟

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعا مصورا نعت فيه الشهيد صلاح الدين زعرة، الذي شغل منصب نائب قائد كتيبة الرضوان التابعة للواء غزة.

واستُشهد زعرة خلال المعارك مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة بتاريخ 13 أغسطس/آب 2025.

واستعرض المقطع جانبا من مسيرته العسكرية، إذ أظهرت المشاهد مشاركته في عمليات إطلاق الجيل الأول من صواريخ القسام، إلى جانب لقطات من تدريباته العسكرية في مواقع المقاومة قبيل اندلاع الحرب.

كما أظهرت المشاهد مشاركته في التصدي للقوات الإسرائيلية التي توغلت شمال غربي مدينة غزة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتضمن الفيديو مشاهد تُظهر إشرافه على عدد من العمليات العسكرية، من أبرزها العملية التي وثقت تدمير وإحراق جرافة إسرائيلية خلال معركة طوفان الأقصى، إضافة إلى رفع راية كتائب القسام وصورة رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار عليها.

ويأتي نشر هذا المقطع ضمن سياق إعلامي أوسع لكتائب القسام، التي واصلت بث مواد توثق مسيرة عدد من قادتها وعناصرها الذين استشهدوا خلال الحرب.

وظهر صلاح الدين زعرة في لقطات برفقة عدد من قيادات القسام، بينهم القياديان الراحلان رائد ثابت ورائد سعد، وذلك ضمن مادة مصورة حملت عنوان "أقمار الطوفان"، وهي جزء من سلسلة "شهداء القسام في معركة طوفان الأقصى".

ولاقت المشاهد تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد ناشطون تداول مقاطع من الفيديو، خاصة اللقطات التي وثقت مشاركات صلاح الدين زعرة في العمليات العسكرية، إلى جانب مشاهد ظهوره برفقة عدد من قيادات كتائب القسام.

وتعددت التعليقات بين من استحضر دوره خلال المعارك، وبين من تداول الفيديو بوصفه جزءا من سلسلة التوثيق التي تنشرها الكتائب عن قادتها وعناصرها الذين استشهدوا خلال الحرب.

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ورأى ناشطون أن نشر هذه المشاهد يحمل دلالات تتجاوز البعد التوثيقي، لتعكس محاولة لإبراز جانب من آليات العمل الميداني والقيادي داخل كتائب القسام خلال مراحل سابقة من المواجهة، خصوصا ما يتعلق بالتخطيط وإدارة العمليات.