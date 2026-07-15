الحسكة في الصدارة.. سوريا تنتج مليوني طن من القمح خلال موسم 2026

قالت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أمس الثلاثاء، إنها تسلّمت ما يزيد على مليوني طن من القمح من الفلاحين السوريين في مختلف المحافظات حتى 12 يوليو/تموز الجاري.

وأضافت الوزارة، في بيان لها على معرفاتها الرسمية، أن استلام القمح المحلي حقق تقدما لافتا من حيث الكميات المستلمة، وجودة المحصول "بما يعزز المخزون الإستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي".

وبلغت كميات القمح المحلي المستلمة نحو مليونين و76 ألف طن، جرى توريدها عبر 116 ألف عملية تسليم، فيما نفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك هذه العمليات من خلال شبكة لوجستية ضمت 84 مركزاً للاستلام موزعة على 11 محافظة، بحسب بيان الوزارة.

الحسكة تتصدر الإنتاج

وتصدرت محافظة الحسكة قائمة المحافظات الأكثر توريداً بكمية زادت على 907 آلاف طن ونسبة 43.7 بالمئة من إجمالي الكميات، تلتها محافظة الرقة بكمية 341 ألف طن بنسبة 16.4 بالمئة، ثم محافظة حلب بكمية 262 ألف طن بنسبة 12.6 بالمئة، فيما توزعت النسب المتبقية على محافظات حماة، ودير الزور، ودرعا، وإدلب، وحمص، ودمشق، وطرطوس، واللاذقية.

وأوضحت الوزارة أن القمح الطري شكّل 54.4 بالمئة من إجمالي الكميات المستلمة، بما يعادل مليون و129 ألف طن، مقابل 45.6 بالمئة للقمح القاسي، بما يعادل نحو 947 ألف طن.

وكان مسؤول في وزارة الزراعة السورية، توقع أن يتجاوز إنتاج القمح أكثر من ضعفي ما كان عليه العام الفائت، مدفوعا بتحسن الأمطار وعودة إدراج محافظات رئيسية في الشمال والشمال الشرقي ضمن حسابات الإنتاج.

ونقلت "رويترز" عن مدير الشؤون الزراعية والوقاية في وزارة الزراعة السورية، أحمد جلال الأحمد، قوله إن الوزارة تتوقع حصاد ما بين 2.3 و2.5 مليون طن من القمح هذا العام، مقارنة بنحو 900 ألف طن في العام الماضي، مضيفا أن البلاد شهدت "موسم حصاد وفير" بعد تحسن الأمطار.