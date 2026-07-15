إيران تعلن مهاجمة قاعدة بالأردن وإنذارات في البحرين والكويت

قال الجيش الإيراني، فجر الأربعاء، إنه شن هجمات بطائرات مسيرة على مواقع أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن، في حين أفادت دول خليجية بتعرضها لهجمات أو رفع حالة الإنذار، وسط تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات "إف-18" ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق.

وأعلن لاحقا أنه استهدف تجهيزات للجيش الأمريكي في القاعدة نفسها للمرة الثانية، مضيفا، عبر التلفزيون الإيراني، أنه نفذ "موجة جديدة من هجمات الطائرات المسيرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة".

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على الإعلان الإيراني.

البحرين والكويت

وفي البحرين، دوت صافرات الإنذار للتحذير من هجمات صاروخية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، وذلك عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران بعد إعادة فرض الحصار على موانئها.

وقالت الوزارة، في منشور على منصة إكس: "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت للأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين.

وفي الكويت، أعلن الجيش، صباح الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة "معادية".

وقال الجيش على إكس "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم".

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني "إضرام النار وتدمير مركز الدعم اللوجستي العسكري الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت"، على حد قوله.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق أنه استهدف منشآت أسلحة وتخزين في البحرين والكويت.

وأعلنت الكويت الثلاثاء، اعتراض 6 صواريخ و33 طائرة مسيرة ضمن ما وصفته بـ"العدوان الإيراني"، مشيرة إلى إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة، ووقوع أضرار مادية جراء سقوط شظايا في عدد من المواقع داخل البلاد.

استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين

وأمس الثلاثاء، أعلنت الإمارات مقتل بحار هندي وإصابة 8 آخرين بجروح، إثر استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين بصاروخي كروز إيرانيين في مضيق هرمز.

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من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلتي نفط عملاقتين وصفهما بـ"المخالفتين"، وعطلهما في المضيق بعد تجاهلهما تحذيرات متكررة، دون أن يكشف عن هويتيهما.

وشدد الحرس الثوري في بيان لاحق على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى انتهاء "الاعتداءات الأمريكية"، محذرا العدو من أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح واشنطن وحلفائها، وقال إن "إما أن تكون صادرات النفط والغاز في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون لأحد".

وتأتي هذه التطورات في ظل هجمات تشنها الولايات المتحدة منذ أيام على إيران، تقول واشنطن إنها رد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول خليجية والأردن، بينما أعلنت تلك الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.