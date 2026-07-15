إدانة شقيق رئيس الوزراء الإسباني بالمحسوبية

أظهرت وثيقة قضائية، صدرت اليوم الثلاثاء، أن ديفيد سانشيز شقيق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أُدين بارتكاب مخالفة إدارية، وحُكم بمنعه من تولي مناصب عامة لمدة 9 سنوات، وذلك على خلفية قيام حكومة إقليم باداخوث بتعيينه في منصب ثقافي رفيع عام 2017.

ويوجّه هذا الحكم ضربة سياسية جديدة ‌لرئيس الوزراء الاشتراكي، الذي تتعرض حكومته وبعض أفراد دائرته المقربة لسلسلة من التحقيقات والفضائح المرتبطة بتهم الفساد على مدى العامين الماضيين.

وفي الشهر الماضي، حُكم على أحد من كانوا مقربين من سانشيز في السابق بالسجن 24 عاما في قضية فساد منفصلة، وجّهت إلى ديفيد سانشيز تهمة الاستفادة من تصميم مواصفات التعيين خصيصا له، نظرا لصلة قرابته برئيس الوزراء، الذي نفى هذه التهمة، ووصفها بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية يقودها اليمين المتطرف.

وخلصت محكمة باداخوث إلى أن المنصب الذي مُنح لسانشيز ‌للإشراف على معاهد للموسيقى في المقاطعة تم استحداثه دون أي حاجة إدارية حقيقية، ‌بل ‌استجابة لمصالح شخصية، ويمكن استئناف هذا الحكم.