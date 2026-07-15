أنور إبراهيم يتعهد بترحيل أي إسرائيلي يُضبط في ماليزيا

أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده سترحّل أي إسرائيلي يدخل أراضيها، مشددا على أن الحكومة متمسكة بسياسة عدم الاعتراف بإسرائيل ولن تتنازل عنها.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية، فقد جاءت تصريحات إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، وقال فيها إن جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة تجري تحقيقا شاملا في مزاعم رصد إسرائيليين بماليزيا.

وأضاف: "نحن نجري تحقيقا الآن، ولن نسمح بذلك، لأننا لا نعترف بإسرائيل، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة. إذا كان هناك إسرائيليون، فسيتم ترحيلهم على الفور".

وبحسب صحيفة "مالاي ميل" المحلية فإن رئيس الوزراء قال: إن "جميع الوكالات تجري تحقيقات. وأعتقد أن وزير التعليم العالي الدكتور زامبري عبد القادر سيقدم توضيحا".

وجاءت تصريحات إبراهيم عقب انتشار تقارير إعلامية تحدثت عن رصد إسرائيليين في ولاية جوهور، كانوا يستخدمون وثائق سفر لجنسية أخرى.

وحثت حكومة ولاية جوهور، أمس الثلاثاء، وزارة الداخلية والوكالات ذات الصلة على إجراء التحقيقات بشأن هؤلاء الأشخاص الذين يزعم أنهم إسرائيليون، والذين قدموا للمشاركة في برنامج تابع لمؤسسة "نتوورك سكول" لرواد الأعمال وصُناع المحتوى، بحسب وكالة الأنباء الماليزية.

ونقلت صحيفة "مالاي ميل" المحلية عن رئيس وزراء ولاية جوهور حافظ غازي قوله إنه يُعتقد أن الأفراد استخدموا جوازات سفر من دولة أخرى لدخول ماليزيا للمشاركة في البرنامج.