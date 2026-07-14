نجاة طاقمها.. انفجار على متن سفينة هولندية قبالة سواحل عُمان

أعلنت شركة "ستولت تانكرز" الهولندية، اليوم الثلاثاء، تعرض ناقلة المواد الكيميائية التابعة لها "ستولت ماغنيسيوم" لانفجار أثناء إبحارها في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عُمان، مما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة، دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.

وقالت الشركة، في بيان، إن الحادث وقع، أمس الاثنين، نتيجة ما وصفته بـ"انفجار جهاز خارجي مجهول"، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأنهم تمكّنوا من مباشرة عمليات إخماد الحريق.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع الحادث على بُعد 40 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة قلهات العمانية، وهو موقع يتطابق مع موقع الناقلة ستولت ماغنيسيوم، وفقا لبيانات تتبع السفن التابعة لمجموعة بورصات لندن.

ويأتي الحادث بالتزامن مع استهداف ناقلتين إماراتيتين، هما ممباسا والباهية، بصاروخي كروز إيرانيين، أثناء عبور الناقلتين الممر الجنوبي لمضيق هرمز في المياه الإقليمية العمانية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن الناقلتين تعرضتا لصاروخين جوالين إيرانيين، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة ممباسا، وهو هندي الجنسية، وإصابة 8 آخرين، بينهم 4 إصاباتهم بليغة.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن "مضيق هرمز جزء من سيادتنا، ولن نسمح للجيش الأمريكي بمواصلة تدخلاته غير القانونية فيه".

وفي السياق ذاته، صرّحت الخارجية الإيرانية بأن طهران سعت إلى آلية لعبور السفن من مضيق هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكنّ ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك.