من جاكرتا إلى غزة.. صلوات وعزاء في وداع فقيد قطر الأمير الوالد

أقيمت اليوم الثلاثاء صلاة الغائب على فقيد دولة قطر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا وفي إقليم جاوا الوسطى، كما استقبلت السفارة القطرية في بيروت واجب العزاء في الراحل الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.

وعقب صلاة الغائب التي حضرها عدد من المسؤولين في جاكرتا، قدم وزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر التعازي لدولة قطر حكومة وشعبا، وقال إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له دور كبير في إرساء السلام، وترك بصمة إيجابية حول العالم.

وأضاف عمر أن الأمير الراحل كان سببا في توطيد العلاقات القطرية الإندونيسية التي وصلت إلى مرحلة متميزة.

وفي محافظة باتانغ بإقليم جاوا الوسطى، أقيمت صلاة الغائب على روح الأمير الوالد، وقال إمام المسجد إن أيادي الراحل امتدت من شرق الأرض إلى غربها، وساعدت في حل مشكلات الأمة والعالم بصورة عامة.

وفي العاصمة اللبنانية بيروت، استقبلت سفارة دولة قطر التعازي في الأمير الوالد، حيث توافد كبار المسؤولين وعدد من الدبلوماسيين الأجانب لتقديم واجب العزاء.

وخلال تقديمه العزاء، قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة إن وفاة سمو الأمير الوالد تمثل خسارة كبيرة لدولة قطر والعالم العربي لأنه أحدث نقلة كبرى في دور قطر الإقليمي والدولي، وحولها إلى دولة حديثة.

مثَّل نمطا جديدا

وقال السنيورة إن الأمير الوالد شكل نمطا جديدا في إرساء العلاقات العربية الخليجية، وكان له دور كبير في أن تحظى قطر بمكانة مهمة على صعيد العلاقات وتسوية الخلافات بين الدول عبر إنشاء فريق مختلف لتسوية النزاعات.

وأضاف "شهدنا على الدور الكبير للراحل في كثير من المشكلات التي مر بها لبنان وخصوصا عندما شاركت قطر في مفاوضات نيويورك عام 2006، لإصدار القرار 1701، وساهم بشكل كبير في التغلب على المشكلات التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي آنذاك، وكذلك في تسوية الخلافات بين اللبنانيين الذين اجتمعوا في الدوحة".

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وتابع السنيورة "أذكر له دعمه للبنان وتجاوبه لمطلب تولي قطر إعادة بناء المكتبة الوطنية التي أصبحت صرحا يشهد على ما قدمه الأمير الراحل، ولدينا ثقة بأن سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيواصل العمل بنفس الدور العربي المشهود له".

بدورها، قالت وزيرة التربية والتعليم اللبنانية ريما كرامي إن الأمير الوالد كان قامة عربية كبيرة، وكانت له أياد ومساهمات في النهضة التربوية بالمنطقة العربية، سيذكرها كل من تأثروا بها في قطر وخارجها.

عزز السلام في منطقة تغلي

أما وزير الإعلام اللبناني السابق زياد مكاري فقال إن المنطقة بحاجة لبلد مثل قطر يمتلك لغة العقل والسلام، مضيفا أن الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "خلق سياسة الانفتاح والسلام والوسطية في منطقة تغلي ليل نهار".

وأضاف مكاري "نحن لا ننسى كيف فتحت قطر أبوابها أمام اللبنانيين الذين شعروا بأنها بلدهم الثاني وكذلك زيارة سموه لجنوب لبنان بعد عدوان 2006 ومشاركته في إعادة إعماره، والتي لن ينساها اللبنانيون".

وفي السياق، قال عضو البرلمان اللبناني وليد البعريني إن الأمير الوالد الراحل تعاطى مع لبنان دون تفرقة أو طائفية أو مناطقية، وكان يوليه مكانة مهمة، مضيفا أن ما يقوم به الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حاليا في تقريب وجهات النظر ووأد الفتنة في لبنان والمنطقة والعالم "يعكس المفاهيم الراقية التي نحتاج لها جميعا".

كما قال السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى إن الأمير الراحل كان له علاقات جيدة مع لبنان، وكان شخصية مهمة ووصل ببلاده إلى مكانة متميزة، مؤكدا أن المنطقة سوف تفتقده.

وفي قطاع غزة، أقامت بلدية خان يونس مجلس عزاء للأمير الراحل، الذي كان له دور كبير في دعم القطاع طيلة السنوات الماضية، وكانت له زيارة تاريخية في عام 2012.

واستعرض مشاركون في مجلس العزاء ما قدمه الراحل لغزة، مشيرين إلى مشاريع كبيرة بينها مدينة حمد السكنية، وشارع صلاح الدين، ومصنع الأطراف الصناعية.

وشهدت عدة دول عربية صلاة الغائب وفعاليات شعبية إثر وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

لليوم الثاني على التوالي، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم مزيدا من القادة الذين قدموا لتقديم العزاء في وفاة الأمير الوالد.

يُذكر أن الديوان الأميري قد أعلن الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام، بدأت يوم الأحد 12 يوليو/تموز 2026، مع تنكيس الأعلام، كما تقرر تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بدءا من أمس الاثنين، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026.