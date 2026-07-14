مضيق هرمز يشهد أقل عبور للسفن منذ شهرين

سجل مضيق هرمز أقل عبور ملاحي لحركة السفن منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو/حزيران الماضي، حيث عبرت 4 سفن منذ صباح اليوم الثلاثاء حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت الدوحة، بحسب بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة.

يأتي ذلك مع شن الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد إيران، بالتزامن مع تنفيذ الحرس الثوري الإيراني ضربات على البحرين، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في المياه الإقليمية العمانية، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية.

ووفقا لبيانات منصة "مارين ترافيك"، شملت حركة العبور ناقلة نفط و3 سفن حاويات.

وتُظهر البيانات الملاحية أن السفن الأربع كانت قد غادرت موانئ في عمان والصين والإمارات قبل عبور المضيق، لكنها أخفت في المقابل بيانات وجهتها النهائية، كما أخفت بيانات تسجيل الملكية الخاصة بها.

وأمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيعيد فرض الحصار على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، وسيفرض رسوما على أي سفن أخرى مقابل المرور، معلنا الولايات المتحدة "حامية مضيق هرمز".

في المقابل، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اقتراح الرئيس الأمريكي فرض رسم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز بأن "الرئيس الأمريكي محق تماما. يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، لطالما كانت إيران حارسة المضيق، وستبقى كذلك".