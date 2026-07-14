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مضيق هرمز يشهد أقل عبور للسفن منذ شهرين

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This frame grab taken from AFPTV video footage on July 12, 2026 shows a ship sailing near the Strait of Hormuz off the eastern coast of the United Arab Emirates at Khor Fakkan.
سفينة تبحر قرب مضيق هرمز قبالة سواحل خورفكان شرقي الإمارات (الفرنسية)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 14/7/2026

سجل مضيق هرمز أقل عبور ملاحي لحركة السفن منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو/حزيران الماضي، حيث عبرت 4 سفن منذ صباح اليوم الثلاثاء حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت الدوحة، بحسب بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة.

أقل عبور للسفن من مضيق هرمز منذ شهرين 14 يوليو/تموز الجاري (مارين ترافيك)
مضيق هرمز شهد أقل حركة عبور للسفن منذ شهرين (مارين ترافيك)

يأتي ذلك مع شن الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد إيران، بالتزامن مع تنفيذ الحرس الثوري الإيراني ضربات على البحرين، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في المياه الإقليمية العمانية، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية.

ووفقا لبيانات منصة "مارين ترافيك"، شملت حركة العبور ناقلة نفط و3 سفن حاويات.

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وتُظهر البيانات الملاحية أن السفن الأربع كانت قد غادرت موانئ في عمان والصين والإمارات قبل عبور المضيق، لكنها أخفت في المقابل بيانات وجهتها النهائية، كما أخفت بيانات تسجيل الملكية الخاصة بها.

وأمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيعيد فرض الحصار على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، وسيفرض رسوما على أي سفن أخرى مقابل المرور، معلنا الولايات المتحدة "حامية مضيق هرمز".

في المقابل، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اقتراح الرئيس الأمريكي فرض رسم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز بأن "الرئيس الأمريكي محق تماما. يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، لطالما كانت إيران حارسة المضيق، وستبقى كذلك".

المصدر: فريق المصادر المفتوحة

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