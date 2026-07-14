ما حقيقة مشاهد متداولة لقصف مطار أبها في السعودية؟

اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقاطع فيديو زعم ناشروها أنها توثق آثار استهداف جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن لمنشآت حيوية ومطارات داخل السعودية، وذلك بعد إعلان الحوثيين أمس الاثنين استهداف مطار أبها السعودي.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيّرات، بعد تعرض مطار صنعاء الدولي لضربات طالت مدرجه.



استهداف مطار أبها

وتصدر مطار أبها الدولي المشهد واهتمامات رواد المنصات الرقمية، حيث تداولت حسابات موثقة مقاطع فيديو تُظهر سماع أصوات صراخ وانبعاث الدخان وحالة من الهلع داخل صالات السفر، زاعمة إخلاء المطار بالكامل من المسافرين والموظفين.

كما بثت صفحات ووسائل إعلام يتابعها الملايين على فيسبوك مشاهد زعموا أنها توثق آثار الدمار والوضع الحالي في المطار بعد قصفه وخروجه عن الخدمة، وسط حالة استنفار واندلاع حرائق.

ويظهر أحد أبرز المقاطع المتداولة سير سيارات بالقرب من حريق هائل وانفجارات ضخمة، قيل إنها نتيجة سقوط الصواريخ.

وامتدت الادعاءات لتشمل الأهداف العسكرية، إذ زعم ناشطون توثيق سقوط صاروخ تابع للحوثيين في محيط قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية، ويظهر المقطع المتداول لحظة ضرب أحد الأهداف بواسطة طائرة مسيرة وتصاعد الدخان الكثيف من المنطقة.

ماذا كشف التحقق؟

تحققت وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة من المقاطع المتداولة على نطاق واسع، وتبين أن المشاهد لآثار القصف وحالة الفزع داخل مطار أبها الدولي مضللة، واستُخدمت عمدا في سياق خاطئ.

وتعود المشاهد في سياقها الحقيقي لاستهداف إيراني سابق طال مطارات دول خليجية، من بينها مطار الكويت الدولي، ومطار دبي، ولا علاقة لها بالتصعيد الأخير في الساحة اليمنية.

وتبيّن أن مشاهد سير السيارات قرب حريق ضخم مقتطعة من مقطع فيديو نشرته وكالة "رويترز" قبل 4 سنوات، ويعود لاندلاع حريق كبير في منشأة تخزين تابعة لشركة أرامكو السعودية في مارس/آذار 2022.

إعلان

كما قاد البحث العكسي إلى أن المقطع الثاني يوثق اللحظات الأولى لهجوم إسرائيلي سابق استهدف ميناء الحديدة في اليمن عام 2025 ولا يتعلق بقصف مطار أبها.



وأظهر البحث والتحقق أن الفيديو المنسوب لاستهداف محيط قاعدة الملك خالد الجوية في المملكة العربية السعودية بواسطة مسيرة قديمٌ، وله نسخ منشورة على فيسبوك في مارس/آذار الماضي.

تحذير رسمي

وبالتزامن مع انتشار المشاهد المضللة، حذرت الداخلية السعودية المواطنين من انتشار الشائعات أو تداول المقاطع المجهولة، كما دعت إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

جاء ذلك بعد تعرض مطار صنعاء الدولي، أمس الاثنين، لضربات طالت مدرجه، بينما كانت طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" تحلّق داخل الأجواء اليمنية وعلى متنها مسؤول حوثي عائد من طهران قبل أن تتجه غربا نحو الحديدة، في تصعيد قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنها استهدفت خلاله المدرج لمنع الطائرة من الهبوط.