مشاهد تحبس الأنفاس.. غرق سائحين عربيين في بحيرة أوزنغول بطرابزون

في فاجعة مأساوية وثقتها عدسات الكاميرات، لقي سائح يحمل الجنسية السعودية مصرعه غرقا في بحيرة "أوزنغول" السياحية الشهيرة بمدينة تشايكارا التابعة لولاية طرابزون شمالي تركيا، وذلك إثر محاولته استعادة حقيبة سقطت في المياه.

وبدأت الحادثة المروعة عندما سادت حالة من الهلع على ضفاف البحيرة إثر سقوط حقيبة تعود لعائلة السائح، ليدفع الانفعال السريع سائحين للقفز خلفها في محاولة لانتشالها، قبل أن يتحول الموقف البسيط إلى صراع مميت مع تيارات المياه الباردة، وفق وسائل إعلام تركية.

وعكست مقاطع الفيديو التي بثتها وسائل إعلام محلية والتقطتها هواتف المارة، تفاصيل قاسية، حيث واجه الشابان خطر الموت المحقق وسط المياه.

وفي خضم هذه الفوضى والمشاهد التي تحبس الأنفاس، تدخل مواطن تركي وتمكن بشق الأنفس من إنقاذ أحد السائحين وانتشاله حيا مع الحقيبة، في حين وثقت العدسات اللحظات الأخيرة والمفجعة لاختفاء السائح الثاني تحت سطح الماء، وسط صدمة وعجز تامين من المتواجدين في المكان.

وفور اختفاء السائح، الذي تم تحديد هويته لاحقاً باسم "عمر محمد"، أعلنت السلطات التركية حالة طوارئ في المنطقة وأطلقت عملية بحث وتمشيط واسعة النطاق في مياه البحيرة.

وشهدت العمليات استنفارا أمنيا بمشاركة قوارب الإنقاذ وفرق الغواصين التابعة للشرطة، إلى جانب فرق البحث والإنقاذ تحت الماء التابعة لإدارة الإطفاء في بلدية طرابزون الكبرى، وعناصر من إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وفرق الإنقاذ الطبي الوطني، وقوات الجندرمة والفرق الطبية.

وبعد جهود مضنية من التمشيط والغوص، تمكنت فرق الغوص التابعة لبلدية طرابزون الكبرى من العثور على الجسد الهامد للسائح المفقود وانتشاله من المياه، ليتم تسليمه فورا إلى الجهات الطبية والعدلية المختصة في مكان الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد شهد موقع الفاجعة حضورا رسميا تمثل في وصول والي طرابزون، طاهر شاهين، الذي تفقد مسرح الحادث واستمع إلى إحاطات وتفاصيل دقيقة من فرق الإنقاذ والجهات الأمنية حول مجريات الغرق وعمليات الانتشال.