ماذا قال أردوغان في نعيه للأمير الوالد؟

قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أمس الاثنين- تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدا بمسيرته القيادية ودوره في بناء قطر الحديثة وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.

وقال أردوغان إن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له "سهم ومكانة عظيمة في وصول دولة قطر إلى ما هي عليه اليوم"، معتبرا أن ذلك تحقق بفضل "قيادته الحكيمة وبعيدة المدى".

وأضاف أن الأمير الوالد كان "مسلما صادقا حكيما وصاحب ضمير حي"، مشيرا إلى اهتمامه بقضايا العالم الإسلامي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصه على "جبر وتضميد الجراح أينما وُجدت جبهة نازفة".

وأكد أردوغان أن بلاده لن تنسى "المساهمات الفريدة" التي قدمها الشيخ حمد بن خليفة لتعزيز العلاقات بين تركيا وقطر، قائلا إن ذكراه ستظل مرتبطة "بالامتنان والعرفان".

وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه تلقى "ببالغ الحزن والأسى" نبأ وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيرا إلى أنه حظي خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في تركيا بفرصة العمل معه عن قرب -حين كان أميرا لدولة قطر- على الساحة الدولية.

وأوضح أن الأمير الراحل أدى دورا بارزا في تطوير العلاقات بين تركيا وقطر في مختلف المجالات، بما فيها المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية.

شاهد على العصر

وتابع أردوغان أنه كان شاهدا على مساعي الأمير الوالد من أجل "تحقيق الاستقرار في العالم الإسلامي وتعزيز أمن المنطقة ورفاه الشعب القطري"، داعيا الله أن يتغمده برحمته وأن يجعل مثواه الجنة.

وتأتي تعزية الرئيس التركي ضمن سلسلة من برقيات ورسائل التعزية التي بعث بها قادة ومسؤولون عرب ودوليون إلى دولة قطر، حيث أشادوا بمسيرة الأمير الوالد وإسهاماته في مسار تطور البلاد وتعزيز حضورها الخارجي.

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وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد استقبل -أمس الاثنين- جموع المعزِّين -من دول عدة- في وفاة الأمير الوالد بقصر لوسيل، بعد أن وُوري الفقيد الثرى مساء الأحد في مقبرة لوسيل، عقب إقامة صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بحضور كبار المسؤولين والشيوخ وأعيان البلاد وجموع المواطنين والمقيمين.

وأعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في البلاد لمدة أربعة أيام، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026.

وتوفي الأمير الوالد لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما، وسط إعلان عدد من الدول الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام تقديرا لمسيرته ودوره خلال فترة حكمه لدولة قطر.